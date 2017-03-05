Российские ветеринары ставят на лапы котов с помощью новых технологий

Фото: Томский политехнический университет

В прошлом году ветеринар Сергей Горшков запатентовал новую технологию - титановые имплантаты, покрытые биоактивным веществом. Конструкция содержит химические соединения, которые приближают по составу имплант к настоящей кости. Конструкции, изготовленные по новой технологии, приживаются гораздо лучше.

Впервые в России импланты были применены для протезирования котов Томаса и Кутузова. У одного животного была травма передней лапы, другому оперировали заднюю. После вживления коты чувствовали себя хорошо, а обследование показало, что импланты не отторгаются. Животные все же находятся под наблюдением.

Ветеринары уверяют, что для кота лапа с титановым имплантом также комфортна, как и здоровая.

Третий пациент вынужден был передвигаться на специальной коляске из-за переломов задних лап. Имплантаты прижились. Кот теперь без труда держится на своих четырех.

Титановые имплантаты впервые использовали в 2009 году в Великобритании. Спасать бездомных котов с помощью новых технологий начали в Болгарии.