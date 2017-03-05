Российские ветеринары ставят на лапы котов с помощью новых технологий

Ученые Томского политехнического университета разработали протезы для котов. Группа имплантологов во главе с Сергеем Горшковым успешно применяют свои достижения в ветеринарии. Несколько томских котов с травмированными лапами теперь привыкают к жизни со здоровыми лапами.
Фото: Томский политехнический университет
Фото: Томский политехнический университет
В прошлом году ветеринар Сергей Горшков запатентовал новую технологию - титановые имплантаты, покрытые биоактивным веществом. Конструкция содержит химические соединения, которые приближают по составу имплант к настоящей кости. Конструкции, изготовленные по новой технологии, приживаются гораздо лучше.
Впервые в России импланты были применены для протезирования котов Томаса и Кутузова. У одного животного была травма передней лапы, другому оперировали заднюю. После вживления коты чувствовали себя хорошо, а обследование показало, что импланты не отторгаются. Животные все же находятся под наблюдением.
Ветеринары уверяют, что для кота лапа с титановым имплантом также комфортна, как и здоровая.
Третий пациент вынужден был передвигаться на специальной коляске из-за переломов задних лап. Имплантаты прижились. Кот теперь без труда держится на своих четырех.
Титановые имплантаты впервые использовали в 2009 году в Великобритании. Спасать бездомных котов с помощью новых технологий начали в Болгарии.