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Российские ветеринары ставят на лапы котов с помощью новых технологий

05 марта 2017 18:09
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Ученые Томского политехнического университета разработали протезы для котов. Группа имплантологов во главе с Сергеем Горшковым успешно применяют свои достижения в ветеринарии. Несколько томских котов с травмированными лапами теперь привыкают к жизни со здоровыми лапами. 

Российские ветеринары ставят на лапы котов с помощью новых технологий -1

Фото: Томский политехнический университет

Российские ветеринары ставят на лапы котов с помощью новых технологий -4

Фото: Томский политехнический университет

В прошлом году ветеринар Сергей Горшков запатентовал новую технологию - титановые имплантаты, покрытые биоактивным веществом. Конструкция содержит химические соединения, которые приближают по составу имплант к настоящей кости. Конструкции, изготовленные по новой технологии, приживаются гораздо лучше. 
Впервые в России импланты были применены для протезирования котов Томаса и Кутузова. У одного животного была травма передней лапы, другому оперировали заднюю. После вживления коты чувствовали себя хорошо, а обследование показало, что импланты не отторгаются.  Животные все же находятся под наблюдением. 
Ветеринары уверяют, что для кота лапа с титановым имплантом также комфортна, как и здоровая.  
Третий пациент вынужден был передвигаться на специальной коляске из-за переломов задних лап.  Имплантаты прижились. Кот теперь без труда держится на своих четырех. 
Титановые имплантаты впервые использовали в 2009 году в Великобритании. Спасать бездомных котов с помощью новых технологий начали в Болгарии. 

# Коты и кошки # Бездомные животные # Животные # Домашние животные # калейдоскоп

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