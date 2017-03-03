Российские ученые создали лекарство от рака на МКС  

Фото: ScienceBlog.ru Клетки рака

Препарат под названием «белок теплового шока» предназначен для борьбы с раком, даже если пациенту диагностировали последнюю стадию заболевания.

Белки теплового шока образуются в организме от стресса, чтобы быстрее восстанавливать клетки. Также они активизируют иммунную систему, которая распознает и уничтожает раковые клетки. Белки вырабатываются в мизерном количестве, поэтому их созданием озаботились ученые всего мира.

Замдиректор российского Федерального медико-биологического агентства Андрей Симбирцев рассказал, что препарат испытали на мышах, имеющих меланомы и саркомы. Оказалось, что использование лекарства курсом побеждало рак. Эти исследования подтверждают идею ученых, о наличии в белке необходимой биологической активности. Новый препарат открывает большие перспективы, так как ранее еще ни одно лекарство не проходило испытания с таким успехом. Если лекарство окажется безопасным и эффективным для человека, то достаточно быстро появится на прилавках аптек.

Обнадеживает факт, что тестирование белка на грызунах не выявило побочных эффектов препарата. Впереди следующий этап тестирования, который по предварительной оценке стоит более 100 млн российских рублей.

«Белок теплового шока» создали в космосе из-за того, что на нашей планете земное притяжение не позволяет вырастить идеальный чистый кристалл. Только такой препарат пригоден для проверки его действия. Полгода кристаллы росли в космосе, после чего их отправили на землю и проанализировали в России и Японии.

Россияне на самом деле не первооткрыватели белка, борющегося с раком. Их заслуга в том, что первыми смогли создать идеальный кристалл. Этим преимуществом они собираются воспользоваться в гонке за первенство в открытии лекарства.

С учетом всех результатов, ученые прогнозируют, что первые пациенты получат лекарство уже через 3 года. Исследователи отмечают, что клетки рака постоянно мутируют. Создание лекарства не гарантирует полного выздоровления, но в комплексной терапии значительно увеличивает шансы на успех.