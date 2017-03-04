Прямой эфир

Дедушка отметил свое 90-летие, подтянувшись 24 раза

04 марта 2017 11:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. В Сети набирает популярность видеоролик, на котором пожилой мужчина из Флориды Верн подтягивается на турникете в честь своего 90-летнего юбилея.

Видео снял сын Верна, который выложил ролик в сеть и подписал: «Это мой папа. Сегодня у него день рождения, ему 90. Мы постоянно ходим в спортзал, и он любит подтягиваться! Думаю, он неплохо справляется, если учесть, что в детстве он сломал оба локтя».

За короткий срок видео собрала множество восхищенных комментариев. Пользователи отмечают, что не многие молодые люди могут повторить подвиг Верна и говорят, что «этот дедушка приложил больше усилий, чем половина населения США»

# Фитнес # калейдоскоп # Интернет # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В США Тесла с автопилотом не заметила строительного ограждения и врезалась (видео)
04 марта 2017 07:00

В США Тесла с автопилотом не заметила строительного ограждения и врезалась (видео)

Российские ученые создали лекарство от рака на МКС  
03 марта 2017 21:46

Российские ученые создали лекарство от рака на МКС  

В Беларуси снимут первый национальный фильм ужасов «Упыри»
03 марта 2017 10:57

В Беларуси снимут первый национальный фильм ужасов «Упыри»