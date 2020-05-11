Российская олимпийская чемпионка объяснила, почему боится выходить на лёд
Новости России. Российская фигуристка Аделина Сотникова боится выходить на лёд после операции на позвоночнике. Об этом спортсменка рассказала во время прямого эфира с Татьяной Волосожар.
По словам Сотниковой, сейчас у неё в позвоночнике стоит «целая конструкция». Девушка опасается, что если она выйдет на лёд, с этой конструкцией может что-нибудь случиться.
Фото: instagram.com/adelina_sotnikova14
«И когда начнётся вот это вот заново, мне кажется, я уже буду сбавлять обороты в плане даже выступлений на шоу, потому что я очень сильно боюсь. Прыгать тройные психологически, наверное, не смогу», – призналась Аделина.
Спортсменка вспомнила, что и раньше иногда боялась выходить на лёд, опасалась подвести тренера. Однако после победы на Олимпийских играх в Сочи фигуристка стала увереннее. Теперь эта уверенность снова пропала.
Фото: instagram.com/adelina_sotnikova14
Напомним, Аделина Сотникова взяла золото в женском одиночном катании на ОИ-2014. В последний раз спортсменка выступала в соревнованиях в сезоне 2015/2016. Далее фигуристке пришлось отказаться от участия из-за травм. В начале марта 2020 года Сотникова объявила о завершении спортивной карьеры.
Ранее Аделина рассказала, как стала олимпийской чемпионкой.
В этом ей помогли не только навыки, но и всеобщая поддержка (здесь подробности).