Российская олимпийская чемпионка объяснила, почему боится выходить на лёд

Новости России. Российская фигуристка Аделина Сотникова боится выходить на лёд после операции на позвоночнике. Об этом спортсменка рассказала во время прямого эфира с Татьяной Волосожар.

По словам Сотниковой, сейчас у неё в позвоночнике стоит «целая конструкция». Девушка опасается, что если она выйдет на лёд, с этой конструкцией может что-нибудь случиться.