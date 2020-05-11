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Российская олимпийская чемпионка объяснила, почему боится выходить на лёд

11 мая 2020 12:27
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Новости России. Российская фигуристка Аделина Сотникова боится выходить на лёд после операции на позвоночнике. Об этом спортсменка рассказала во время прямого эфира с Татьяной Волосожар.

По словам Сотниковой, сейчас у неё в позвоночнике стоит «целая конструкция». Девушка опасается, что если она выйдет на лёд, с этой конструкцией может что-нибудь случиться.

Российская олимпийская чемпионка объяснила, почему боится выходить на лёд-1

Фото: instagram.com/adelina_sotnikova14 

«И когда начнётся вот это вот заново, мне кажется, я уже буду сбавлять обороты в плане даже выступлений на шоу, потому что я очень сильно боюсь. Прыгать тройные психологически, наверное, не смогу», – призналась Аделина.

Спортсменка вспомнила, что и раньше иногда боялась выходить на лёд, опасалась подвести тренера. Однако после победы на Олимпийских играх в Сочи фигуристка стала увереннее. Теперь эта уверенность снова пропала.

Российская олимпийская чемпионка объяснила, почему боится выходить на лёд-4

Фото: instagram.com/adelina_sotnikova14 

Напомним, Аделина Сотникова взяла золото в женском одиночном катании на ОИ-2014. В последний раз спортсменка выступала в соревнованиях в сезоне 2015/2016. Далее фигуристке пришлось отказаться от участия из-за травм. В начале марта 2020 года Сотникова объявила о завершении спортивной карьеры.

Ранее Аделина рассказала, как стала олимпийской чемпионкой.

В этом ей помогли не только навыки, но и всеобщая поддержка (здесь подробности).

# Фигурное катание # калейдоскоп # Аделина Сотникова # Татьяна Волосожар

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