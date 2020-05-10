Группа Little Big готова представить Россию на «Евровидении» в 2021 году

Новости России. Группа Little Big согласна представить Россию на «Евровидении-2021». Об этом участники коллектива упомянули в интервью с блогером NikkieTutorials, которое размещено на Youtube-канале песенного конкурса.

«Я скажу так: если нас позовут, ещё раз дадут нам шанс поучаствовать – это будет хорошо. Если нет – то мы ни в коем случае не обидимся, потому что этот конкурс делается не для победы. Не для того, чтобы доказать себе что-то. А для того, чтобы всем вместе провести крутой конкурс. В России очень много достойных ребят», – рассказал лидер группы Илья Прусикин.

Также артисты признались, что для них отмена конкурса стала большим разочарованием.