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Группа Little Big готова представить Россию на «Евровидении» в 2021 году

10 мая 2020 12:50
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Новости России. Группа Little Big согласна представить Россию на «Евровидении-2021». Об этом участники коллектива упомянули в интервью с блогером NikkieTutorials, которое размещено на Youtube-канале песенного конкурса.

«Я скажу так: если нас позовут, ещё раз дадут нам шанс поучаствовать – это будет хорошо. Если нет – то мы ни в коем случае не обидимся, потому что этот конкурс делается не для победы. Не для того, чтобы доказать себе что-то. А для того, чтобы всем вместе провести крутой конкурс. В России очень много достойных ребят», – рассказал лидер группы Илья Прусикин.

Также артисты признались, что для них отмена конкурса стала большим разочарованием.

Группа Little Big готова представить Россию на «Евровидении» в 2021 году -1

Фото: instagram.com/littlebigband 

Помня танец Little Big, блогер не смогла удержаться от вопроса, кто же автор идеи. Вокалистка Софья Таюрская ответила, что хореографом коллектива является Прусикин.

«Он придумывает абсолютно все танцы. Поэтому для нас это такая боль – мы все танцуем его танцы», – сказала Таюрская.

Кстати, особое внимание в Little Big привлёк 26-летний парень из Заринска. Его танец оказался настолько задорным, что все умоляли о его присутствии на конкурсе. Кто этот артист – читайте здесь.

# Евровидение 2020. Нидерланды # калейдоскоп # Little Big # Илья Прусикин # Софья Таюрская

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