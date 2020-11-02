Маффины с шоколадной начинкой. Простой рецепт

Нет времени приготовить завтрак? Даже если вы самый занятой человек в мире, пять минут у вас найдётся. Именно столько нужно, чтобы приготовить полезное блюдо вместе с профессиональным поваром Вадимом Пархановичем.

Ингредиенты: масло сливочное (100 г), сахар (100 г), яйца (2 шт), мука (180 г), разрыхлитель (15 г), какао (30 г), шоколад (100 г), сахарная пудра.

К яйцам добавляем растопленное сливочное масло, сахар и всё это взбиваем.