Маффины с шоколадной начинкой. Простой рецепт

Нет времени приготовить завтрак? Даже если вы самый занятой человек в мире, пять минут у вас найдётся. Именно столько нужно, чтобы приготовить полезное блюдо вместе с профессиональным поваром Вадимом Пархановичем.
Ингредиенты: масло сливочное (100 г), сахар (100 г), яйца (2 шт), мука (180 г), разрыхлитель (15 г), какао (30 г), шоколад (100 г), сахарная пудра.
К яйцам добавляем растопленное сливочное масло, сахар и всё это взбиваем.
Смешиваем сухие ингредиенты. В муку добавляем какао, разрыхлитель и перемешиваем.
Пересыпаем сухую основу к яйцам и всё это взбиваем.
В бумажные формы выкладываем по пол-ложки теста.
Затем кладём дольку шоколада и сверху отправляем оставшееся тесто. Ставим запекать маффины в духовку при 180 градусах на 10 минут.
Маффины запеклись, даём им остыть 2-3 минуты и достаём из формы. Посыпаем сахарной пудрой.
Кстати, вот несколько полезных фактов и советов.
Первое упоминание о маффинах появилось в кулинарных книгах XIX века, но раньше они были несладкие, использовались в основном как булочка.
Изначально маффины готовили для прислуги из остатков теста и еды, но потом они стали очень популярны. В 60-х годах в Америке начали открывать отдельные рестораны, где готовились разнообразные маффины.
Маффины можно готовить разные: сладкие и несладкие. Если сладкие, то это может быть с шоколадом, ягодами, цукатами, сухофруктами. Несладкие могут быть с беконом. Начинку вы можете использовать разную.
Маффины сейчас стали очень популярны в Европе и Америке. Если это несладкие маффины, их используют для подачи супов, можно использовать на завтрак.
Швейцарцы – самые главные любители шоколада, они съедают до 10 кг шоколада в год.
Шоколад улучшает настроение и вырабатывает гормон счастья.