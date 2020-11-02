Прямой эфир

Маффины с шоколадной начинкой. Простой рецепт

02 ноября 2020 07:55
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Нет времени приготовить завтрак? Даже если вы самый занятой человек в мире, пять минут у вас найдётся. Именно столько нужно, чтобы приготовить полезное блюдо вместе с профессиональным поваром Вадимом Пархановичем.

Ингредиенты: масло сливочное (100 г), сахар (100 г), яйца (2 шт), мука (180 г), разрыхлитель (15 г), какао (30 г), шоколад (100 г), сахарная пудра.

К яйцам добавляем растопленное сливочное масло, сахар и всё это взбиваем.

Маффины с шоколадной начинкой. Простой рецепт-1

Смешиваем сухие ингредиенты. В муку добавляем какао, разрыхлитель и перемешиваем.

Маффины с шоколадной начинкой. Простой рецепт-4

Пересыпаем сухую основу к яйцам и всё это взбиваем.

Маффины с шоколадной начинкой. Простой рецепт-7

В бумажные формы выкладываем по пол-ложки теста. 

Маффины с шоколадной начинкой. Простой рецепт-10

Затем кладём дольку шоколада и сверху отправляем оставшееся тесто. Ставим запекать маффины в духовку при 180 градусах на 10 минут.

Маффины с шоколадной начинкой. Простой рецепт-13

Маффины запеклись, даём им остыть 2-3 минуты и достаём из формы. Посыпаем сахарной пудрой.

Маффины с шоколадной начинкой. Простой рецепт-16

Приятного аппетита!

Маффины с шоколадной начинкой. Простой рецепт-19

Кстати, вот несколько полезных фактов и советов.

Первое упоминание о маффинах появилось в кулинарных книгах XIX века, но раньше они были несладкие, использовались в основном как булочка.

Изначально маффины готовили для прислуги из остатков теста и еды, но потом они стали очень популярны. В 60-х годах в Америке начали открывать отдельные рестораны, где готовились разнообразные маффины.

Маффины можно готовить разные: сладкие и несладкие. Если сладкие, то это может быть с шоколадом, ягодами, цукатами, сухофруктами. Несладкие могут быть с беконом. Начинку вы можете использовать разную.

Маффины сейчас стали очень популярны в Европе и Америке. Если это несладкие маффины, их используют для подачи супов, можно использовать на завтрак.

Швейцарцы – самые главные любители шоколада, они съедают до 10 кг шоколада в год.

Шоколад улучшает настроение и вырабатывает гормон счастья.

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