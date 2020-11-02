«Повышают самооценку и помогают легче интегрироваться в обычную жизнь». Выставка рисунков детей с нарушением слуха появилась в Минске

Подсолнухи, велосипед, брошенный в поле, пасущаяся лошадь и котенок у миски с молоком, деревянный пирс, уходящий в закат – простые, незамысловатые пейзажи в галерее произведений Леонида Щемелева греют душу. Дети ощущают мир по-своему, а для особенных ребят окружающая реальность и вовсе становится похожей на неизведанную планету, которую можно открыть с помощью кистей и красок. Какие работы представили на выставке, показали в программе «Минск и минчане» на СТВ. Здесь и народные предания, и мифология разных народов, и детская сказка. Показываем необычную выставку экслибрисов

Ирина Бахар, руководитель изостудии «Фарбы» Ждановичской специальной общеобразовательной школы-интерната для детей с нарушением слуха:

Для детей с нарушением слуха творчество является важным аспектом в развитии личности, поскольку это дает возможность им открыть свой творческий потенциал, возможность самовыражения. И, конечно, они более успешными себя чувствуют. Майя Овадинская, старший научный сотрудник Городской художественной галереи произведений Л.Д. Щемелева:

Со Ждановичской школой-интернатом мы сотрудничаем первый год и надеемся на дальнейшее сотрудничество, потому что выставка вызвала очень яркие и теплые эмоции у наших посетителей. Всем очень нравится смотреть на достойные детские работы. Мы способствуем творческому развитию и очень рады представить их работы на одной из ведущих площадок Минска.

В арт-школе занимаются 27 человек, есть младшая, средняя и старшая группы. За 25 лет существования изостудии работы юных художников увидели зрители не только Беларуси, но и России, и Франции. А в следующем году ребята планируют порадовать своим творчеством итальянскую публику. Ирина Бахар:

Наши дети в изостудии как семья: они друг другу помогают, выбирают сюжеты. И им, конечно, очень нравится заниматься. Работают в разных техниках, кому что нравится. Старшей группе больше нравится работать маслом. Мы постоянно проводим выставки, персональные выставки. В прошлом году у нас была выставка в Национальной библиотеке, летом у нас была персональная выставка Карины Копач в библиотеке имени Я. Купалы.

Руководитель изостудии уверена: для детей важно признание. Искренние эмоции не только вдохновляют на новый виток творчества, но и повышают самооценку, помогают легче интегрироваться в обычную жизнь. Ирина Бахар:

Дети рисуют не только на занятиях в изостудии, они рисуют все свободное время, и это им очень нравится. Здесь представлены работы Карины Копач и Яны Царикевич. Искусство в их жизни сыграло огромную роль, потому что они, занимаясь живописью, раскрыли свой творческий потенциал. Им очень нравится это делать. Они рисуют и хотят дальнейшую свою жизнь связать именно с творчеством, потому что они стали намного более уверенными, открытыми. Им нравится придумывать что-то свое.

Мастер без мечты не может творить. Так, юная художница Яна очень долго рисовала море, но все никак не могла его увидеть. Но совсем недавно ее мечта сбылась. Теперь юная маринистка больше всего хочет увидеть нарисованную ей сакуру.

Майя Овадинская:

Выделяются работы ребят постарше. У нас есть работа «Сакура». Очень нежная, очень сочная по краскам работа, интересное композиционное решение. Есть какие-то шуточные темы, пейзажи, уютные уголки Беларуси.

Величественный олень и хитрая леса, гроздь рябины и красногрудые снегири – все эти картины настолько яркие и цепляющие, что от них невозможно оторвать взгляд.

Ирина Бахар:

Многие картины посвящены малой родине, поэтому природа замечательная, которую можно описывать. Они начинают писать животных, потому что им это нравится, навязать им что-то невозможно. Как кто-то сказал на одной выставке, ваши дети пишут сердцем.