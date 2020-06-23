Родители пообещали сыну игровую приставку за похудение. Но мальчик немного переборщил и стал спортсменом

Родители беспокоились об избыточном весе сына. Они предложили мальчику игровую приставку в обмен на похудение и, сами того не зная, открыли портал в другой мир. Как сообщает Insider, в детстве Зак Джордж из графства Лестершир был очень полным ребёнком. После школы он любил заходить в рестораны за бургерами и коктейлями, ел много шоколада и других сладостей. Когда Заку было 12-13 лет, его родители начали волноваться. Они объяснили сыну, что если он продолжит вести такой образ жизни, то с каждым годом будет становиться полнее. Мама и папа посоветовали Джорджу изменить свои пищевые привычки в юном возрасте, потому что потом это будет сделать сложнее.

Фото: instagram.com/zackgeorge

Видя, что простых слов мало, отец Зака воспользовался старым трюком: предложил «пряник». Мужчина пообещал, что если Джордж похудеет, то он купит ему игровую приставку. Мальчику идея понравилась, и он согласился на сделку. Зак перестал ходить в рестораны каждый день, стал есть меньше сладостей. По словам Джорджа, он похудел довольно быстро, поэтому легко получил обещанную награду. И потом некоторое время подросток просто играл в видеоигры. Мужчина хотел стать красивым и смог это сделать. Но теперь у него не хватает денег, чтобы сводить девушку на свидание

Фото: instagram.com/zackgeorge

Но на этом история не закончилась. Как-то раз Зак попал на семинар известного бизнес-тренера. Мужчина рассказывал об изменении мышления, которое влечёт за собой изменение жизни. После этого Джордж вернулся домой и понял, что если он хочет красивое тело, ему не нужны никакие внешние стимулы, только собственная решимость. Сначала парень заинтересовался спортивными играми, а чуть позже – фитнесом. После школы Зак получил квалификацию личного тренера в Университете Лафборо. В 2013 году отец Джорджа показал ему ролики соревнований CrossFit Games. Парень загорелся идеей принять в них участие.

Фото: instagram.com/zackgeorge

Зак стал тренироваться ещё интенсивнее, смотрел ролики с примерами других спортсменов и восхищался их силой. В 2017 году Джордж открыл свой спортзал – филиал CrossFit. В 2018 году парень впервые поучаствовал в CrossFit Games и занял шестое место в стране. А в 2020 году Зак стал лучшим в этом состязании среди британцев и занял 26 место среди спортсменов всего мира. Парень гордится своим достижением. Джордж до сих пор иногда не может поверить, что после семи лет ожиданий он смог не только попасть на эти игры, но и стать лучшим среди соотечественников. Врач и бодибилдер. Девушка с крепкими мышцами влюбляет в себя пользователей соцсетей

Фото: instagram.com/zackgeorge

Сейчас 29-летний Зак тренируется дважды в сутки шесть дней в неделю. Утром – 40-минутная кардиотренировка. Днём тренировка длится 2,5 часа, в это время Джордж занимается гимнастикой и тяжёлой атлетикой. Отдыхает британец только по воскресеньям, но даже в этот день он может, например, поплавать. Зак признаётся, что ему до сих пор приходится следить за весом, поскольку слишком большая мышечная масса могла бы помешать ему в некоторых упражнениях. Также у Джорджа нет тренера, но он выполняет свои упражнения в кругу других спортсменов, чтобы не терять мотивацию. «Мне повезло, что в моём спортзале есть разные люди, которые могут побеждать меня в разных аспектах. Это держит меня в тонусе и позволяет мне продолжать прогрессировать. Здорово, когда люди соревнуются», – добавил британец.

Фото: instagram.com/zackgeorge