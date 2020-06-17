Кажется, что на фото разные люди. Парень показал свои снимки с разницей в 1 год и 50 кг

Парень показал, как изменился всего за год. И людям сложно поверить, что такая трансформация возможна.

Пользователь Reddit под ником Janci поделился двумя своими фотографиями с разницей в один год. Парень рассказал, что он просто похудел, но кажется, что в нём изменилось всё.

На первом снимке молодой человек чувствует себя очень некомфортно. В тот день отец юноши почему-то попросил его сфотографироваться. А вот второй фотографий Janci явно доволен.