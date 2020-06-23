«Я была неудачным абортом». Женщина нашла свою биологическую мать 30 лет спустя

Новости Великобритании. Женщина росла в приёмной семье и думала, что её биологические родители отказались от неё, потому что были слишком молодыми. Правда оказалась более зловещей. Как сообщает The Sun, свою историю рассказала 42-летняя Мисси Охден из Канзас-Сити, штат Миссури. С самого детства Мисси знала, что её удочерили. Рон и Линда, которым сейчас 70 лет и 71 год, никогда не пытались это скрыть от своей приёмной дочки. Охден это не смущало, ведь она чувствовала, что Рон и Линда любят её. Также в семье была родная дочь пары – Тэмми, которая на четыре года старше Мисси. По словам женщины, она была хорошим ребёнком и никогда не доставляла родителям хлопот. Судьбоносный день настал, когда Охден было 14 лет. В тот раз Мисси поссорилась со своей старшей сестрой. В пылу ссоры Тэмми выкрикнула: «По крайней мере, мои родители хотели меня!» Охден выбежала из комнаты в слезах.

Фото: facebook.com/melissaohdensurvivor

Тогда Линда решила, что пришло время рассказать всю правду. Женщина объяснила, что Мисси была спасена добротой врачей. На седьмом месяце беременности её мать сделала аборт. Охден не должна была выжить, но медсёстры отнесли девочку в отделение интенсивной терапии новорождённых. Там о Мисси позаботились. Когда ей исполнилось 2,5 месяца, Охден увидели Линда и Рон, которые захотели удочерить малышку. Услышав эту историю, Мисси поблагодарила Линду и постаралась сделать вид, что с ней всё хорошо. Однако Охден чувствовала, что опустошена. Она начала злоупотреблять алкоголем, её пугала мысль о том, каким образом она пришла в этот мир. Через некоторое время Мисси оправилась, но у неё несколько изменилась система ценностей. А в 19 лет девушка впервые попыталась найти своих биологических родителей. Линда и Рон предупредили дочку, что встреча с биологическими отцом и матерью может причинить ей боль, но отговаривать Охден не стали.

Фото: facebook.com/melissaohdensurvivor

Десять лет Мисси искала своих биологических родителей. В 2007 году она нашла упоминание об отце. Охден посчитала нетактичным просто прийти к нему домой, поэтому написала письмо и отправила его в офис отца. Ответа не было. Мисси начала сомневаться, что письмо дошло. Также она предположила, что мужчина был слишком ошарашен и не мог принять произошедшее. Через полгода Охден узнала, что её биологический отец умер в 51 год по естественным причинам. Женщина подумала, что теперь уже она никогда не встретится со своими биологическими родственниками, но она ошиблась. Когда семья мужчины наводила порядок в его офисе, она нашла и письмо Мисси. Большинство родственников отказалось иметь дело с Охден, но отец мужчины – дед Мисси – захотел связаться с внучкой. Затем Охден нашла родителей своей биологической матери. Выяснилось, что она давно не общается со своими родителями. И вновь Мисси подумала, что это конец, и вновь она ошиблась. В 2013 году ей позвонила двоюродная сестра её матери. Женщина сказала, что всегда знала, что аборт её сестры Рут был неудачным. Также она поддерживала связь со своей сестрой. Женщина добавила, что если Мисси хочет, она может помочь им встретиться. Охден согласилась и узнала зловещую правду.

Фото: facebook.com/melissaohdensurvivor