Вы уверены, что моете холодильник правильно? Рассказываем, как это нужно делать

Наверное, в каждом доме и каждой квартире есть холодильник. Вряд ли кто-то обладает достаточными запасами времени, чтобы ежедневно готовить новую порцию пищи на завтрак, обед и ужин. Холодильник помогает нам хранить еду свежей и мешает распространению бактерий, однако и у него есть свои опасности. Как сообщает Daily Mail, на 1 кв. см холодильника обитает около 7 850 бактерий. В их числе – сальмонелла, листерия и кишечная палочка. По словам исследователей, современные холодильники обладают антибактериальным покрытием и воздушными фильтрами, эти меры предосторожности убивают большинство микробов за сутки. Однако большинство – это не все. К счастью, учёные добавили, что достаточно время от времени убирать всю еду из холодильника и тщательно вымывать его, чтобы избежать распространения бактерий. И вот вопрос: как правильно вымыть это устройство? Чтобы не повторять чужие ошибки, мы изучили, как часто и чем нужно мыть холодильник.

Фото: pixabay.com Поверхность холодильника Начнём именно отсюда, поскольку это самая простая часть. Если холодильник начал желтеть и покрываться жиром, это сразу видно. Чтобы вымыть поверхность, можно воспользоваться обычным средством для мытья посуды. Капните им на губку, тщательно протрите дверцу и бока. И не забудьте про ручку. Если что-то не отмывается, можно воспользоваться более серьёзными дезинфицирующими средствами. Петли и труднодоступные места можно очищать старой зубной щёткой. Холодильник достаточно чист, если он сверкает белизной и издаёт приятный скрип, когда по нему проводишь пальцем. Сзади холодильника Помните ту самую металлическую решётку? Итак, для начала выключите холодильник из розетки. Конечно, сейчас техника делается с расчётом, что неопытный пользователь будет трогать решётку включённого холодильника мокрыми руками. Но к чему лишний риск? Обесточив устройство, сначала пропылесосьте его, затем – под ним. Далее воспользуйтесь старой щёткой для обуви или одежды, чтобы окончательно устранить пыль и, возможно, шерсть домашних питомцев. Наконец, пропылесосьте ещё раз решётку и под холодильником. Делать это можно раз в год или даже раз в два года. Что в холодильнике нельзя класть рядом? Учимся хранить продукты правильно

Фото: pixabay.com Внутри холодильника Настало время самого сложного. Прежде всего, предупредите всех, что вы будете очень заняты, а затем закройте странички с соцсетями. Телефон лучше тоже отложить в сторону. Можно оставить включённым компьютер с инструкцией на экране. 1. Если сейчас зима – перенесите все продукты на балкон, где они будут находиться под воздействием низких температур. Если лето, следует предварительно съесть большинство продуктов или купить термосумку, в которую можно будет поместить продукты на время мытья холодильника, чтобы они не испортились. Испорченные продукты следует выкинуть без жалости, иначе тяжёлый труд пропадёт зря. 2. Выньте из пустого холодильника полки и положите их в ванну. Мыть их сразу горячей водой нельзя, иначе из-за резкого перепада температур стекло может треснуть. Так что оставим полки напоследок. Возвращаемся к холодильнику, грустно смотрим на него, делаем глубокий вдох и резкий выдох. Всё, пора начинать. 3. Моем холодильник изнутри мылом и водой. Также можно применить моющее средство для посуды, протираем салфетками или губкой. Если что-то не отмывается, устраняем это пятно при помощи уксуса или раствора соды (1 столовая ложка на литр воды). Использовать порошки или другие химсредства нельзя, потому что оставшиеся частицы этих веществ потом вместе с едой могут попасть в организм. Исключение – специальные средства для очистки холодильника. 4. Когда холодильник выглядит чистым, следует ещё раз пройтись по нему влажной губкой или салфетками. Затем вытираем насухо и оставляем проветриваться. Сами в это время возвращаемся к полкам, которые ждут в ванне. Теперь моем их моющим средством для посуды и губкой, используем тёплую воду. Чистые полки вытираем, а затем нюхаем – не должно быть никакого подозрительного запаха. После этого можно возвращать в сухой холодильник сухие полки. Далее возвращаем и еду. 5. Мыть внутреннюю часть холодильника рекомендуется раз в полгода. Разумеется, если появился неприятный запах или вы сами видите, что нужно вымыть устройство, не нужно ждать запланированного дня.