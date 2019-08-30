Захотел добавки. Посмотрите, как кенгуру просит, чтобы его почесали ещё
В Порт-Линкольне женщина почёсывала кенгуру, а когда она прекратила – животное попросило добавки.
Как сообщает Daily Mail, женщина была в туристическом парке в Южной Австралии. В какой-то момент она встретила кенгуру и захотела почесать его, сняв это на видео. На кадрах видно, что сумчатое едва ли не пыхтит от удовольствия.
Когда женщина прекратила, кенгуру огорчился и, почесав себя сам, показал, что хочет ещё немного ласки.
Пользователи соцсетей по-разному прокомментировали действия животного. Кому-то кенгуру показался жутковатым, а кто-то сравнил сумчатое с персонажем «Черепашек-ниндзя» – Сплинтером.
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