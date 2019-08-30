Захотел добавки. Посмотрите, как кенгуру просит, чтобы его почесали ещё

В Порт-Линкольне женщина почёсывала кенгуру, а когда она прекратила – животное попросило добавки.

Как сообщает Daily Mail, женщина была в туристическом парке в Южной Австралии. В какой-то момент она встретила кенгуру и захотела почесать его, сняв это на видео. На кадрах видно, что сумчатое едва ли не пыхтит от удовольствия.