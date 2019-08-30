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Захотел добавки. Посмотрите, как кенгуру просит, чтобы его почесали ещё

30 августа 2019 07:48
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В Порт-Линкольне женщина почёсывала кенгуру, а когда она прекратила – животное попросило добавки.

Как сообщает Daily Mail, женщина была в туристическом парке в Южной Австралии. В какой-то момент она встретила кенгуру и захотела почесать его, сняв это на видео. На кадрах видно, что сумчатое едва ли не пыхтит от удовольствия.

Захотел добавки. Посмотрите, как кенгуру просит, чтобы его почесали ещё-1

Фото: Jukin Media

Когда женщина прекратила, кенгуру огорчился и, почесав себя сам, показал, что хочет ещё немного ласки.

Захотел добавки. Посмотрите, как кенгуру просит, чтобы его почесали ещё-4

Фото: Jukin Media

Пользователи соцсетей по-разному прокомментировали действия животного. Кому-то кенгуру показался жутковатым, а кто-то сравнил сумчатое с персонажем «Черепашек-ниндзя» – Сплинтером.

Захотел добавки. Посмотрите, как кенгуру просит, чтобы его почесали ещё-7

Фото: Jukin Media

Кстати, месяцем ранее мы рассказывали об обезьянке, которая учила человека правильно гладить животных.

Млекопитающее осталось довольно результатом – здесь подробнее.

# Человек и животные # калейдоскоп # Фотофакт

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