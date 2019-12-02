«Потому что я сама похожа на лисичку». В Витебске прошёл городской тур «Мисс Беларусь – 2020»

Новости Беларуси. «Мисс Беларусь – 2020». В стране продолжаются отборочные туры национального конкурса красоты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

1 декабря городской кастинг состоялся в Витебске. В отборе приняли участие 13 красавиц. По большей части участницы – студентки разных вузов страны. Это предсказуемо, возраст претенденток на корону ограничен правилами – от 18 до 24 лет. С красавицами северной столицы познакомилась Анастасия Бут.

Яркие и грациозные. Молодые и амбициозные. Минимум косметики и максимум обаяния. Таким запомнится городской кастинг в Витебске на конкурс «Мисс Беларусь – 2020».

Анна Ионис, участница отборочного тура «Мисс Беларусь – 2020»:

Девочки все очень сильные, красивые, но все очень добрые. Мы друг друга поддерживали. Думаю, у у нас всех все получится.

Валерия Дуновская, участница отборочного тура «Мисс Беларусь – 2020»:

Я уверена в себе, в своих силах. И поддержка от моей мамы – это самое незаменимое, что только может быть.

Холодные ладони и биение сердец на грани. Так себя чувствовали не участницы – родители. Ведь оценить красоту и обаяние их дочек должны были и представители жюри.

Татьяна Вронская, мама участницы отборочного тура «Мисс Беларусь – 2020»:

Каждая мама всегда хочет, чтобы у ее детей всегда был успех. Если у ребенка заложен потенциал, конечно же, хочется, чтобы она этот потенциал реализовала.

Наталья Черткова, мама участницы отборочного тура «Мисс Беларусь – 2020»:

Когда она в детстве занималась плаванием – стоишь и не знаешь, чем помочь, чтобы она лучше была, быстрее, сильнее. Здесь то же самое: сидишь, но почему-то сердце начинает сжиматься.

Неожиданно для Витебска – белорусского города невест – девушек было немного, всего 13. Не только красивые, но и талантливые: балерины, пловцы, музыканты. И даже каверзные вопросы жюри не могли выбить из модельной колеи витебчанок.

– Какое животное у меня самое любимое? Мне нравятся лисички.

– А почему?

– Потому что я сама похожа на лисичку.

Виктор Глушин, председатель жюри отборочного тура «Мисс Беларусь – 2020»:

Я думаю, что пришли как раз таки те, кто уже, в принципе, уверен был в своих силах. Кто себя неоднократно пробовал на большой сцене, уже добивался в конкурсах граций каких-то высот. Потому они могут попробовать себя и на более высоком уровне национального конкурса красоты.

В итоге жюри выбрало семь красавиц. Впереди у них областной кастинг.