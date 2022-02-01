Решил посидеть и остановил движение транспорта. Сотрудники метро не могли выгнать лебедя-посетителя

Из-за оказавшегося на путях лебедя транспорт в надземном метро был приостановлен. Так продолжалось больше часа. Птица выбрала не самое удачное время для путешествий – час пик.

Как рассказало издание My London, водители и пассажиры транспорта пытались заставить лебедя улететь, но их действия не принесли большого успеха. Многие люди волновались за жизнь заблудившегося друга, поскольку он находился рядом с контактным рельсом.