Решил посидеть и остановил движение транспорта. Сотрудники метро не могли выгнать лебедя-посетителя
Из-за оказавшегося на путях лебедя транспорт в надземном метро был приостановлен. Так продолжалось больше часа. Птица выбрала не самое удачное время для путешествий – час пик.
Как рассказало издание My London, водители и пассажиры транспорта пытались заставить лебедя улететь, но их действия не принесли большого успеха. Многие люди волновались за жизнь заблудившегося друга, поскольку он находился рядом с контактным рельсом.
Фото: twitter.com/callummarius
Сама птица вела себя спокойно: она молча сидела на железнодорожных путях и спокойно смотрела на окружающих. Крылатому посетителю метрополитена помоги выбраться сотрудники охраны животных.
Фото: twitter.com/__Nicola__C
Спасатели забрали лебедя с собой. Позже специалисты рассказали, что их новый подопечный был слишком слаб и напуган, поэтому и не мог взлететь. Теперь пострадавшему обеспечен необходимый уход, что поможет ему быстрее восстановиться.
Но не все птицы такие спокойные и дружелюбные. Узнать, как журналистка получила «травмы на производстве» при общении с индейками, можно здесь.