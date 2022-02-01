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Решил посидеть и остановил движение транспорта. Сотрудники метро не могли выгнать лебедя-посетителя

01 февраля 2022 12:29
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Из-за оказавшегося на путях лебедя транспорт в надземном метро был приостановлен. Так продолжалось больше часа. Птица выбрала не самое удачное время для путешествий – час пик.  

Как рассказало издание My London, водители и пассажиры транспорта пытались заставить лебедя улететь, но их действия не принесли большого успеха. Многие люди волновались за жизнь заблудившегося друга, поскольку он находился рядом с контактным рельсом.  

Решил посидеть и остановил движение транспорта. Сотрудники метро не могли выгнать лебедя-посетителя -1

Фото: twitter.com/callummarius  

Сама птица вела себя спокойно: она молча сидела на железнодорожных путях и спокойно смотрела на окружающих. Крылатому посетителю метрополитена помоги выбраться сотрудники охраны животных.  

Решил посидеть и остановил движение транспорта. Сотрудники метро не могли выгнать лебедя-посетителя -4

Фото: twitter.com/__Nicola__C  

Спасатели забрали лебедя с собой. Позже специалисты рассказали, что их новый подопечный был слишком слаб и напуган, поэтому и не мог взлететь. Теперь пострадавшему обеспечен необходимый уход, что поможет ему быстрее восстановиться.  

Но не все птицы такие спокойные и дружелюбные. Узнать, как журналистка получила «травмы на производстве» при общении с индейками, можно здесь.  

# Человек и животные # калейдоскоп # Фотофакт

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