Посмотрел на других девушек – получил тапочком. Как жена строит счастливую семейную жизнь

Как вы представляете идеальную семейную жизнь? Для данной пары счастливые отношения – это следить за партнёром и при первой же возможности бросать в него тапочек, заявляя, что супруг – это личная собственность.

Таких взглядов придерживается блогерша с ником lyjones0, которая опубликовала видео в TikTok, где показывает обычные будни женатой пары. В ролике девушка решила проследить за мужчиной через лестницу, которая ведёт на второй этаж. Оказалось, что в то время, когда жена находилась не рядом, супруг листал ленту в социальных сетях, где часто виднелись танцующие девушки.