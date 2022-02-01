Посмотрел на других девушек – получил тапочком. Как жена строит счастливую семейную жизнь
Как вы представляете идеальную семейную жизнь? Для данной пары счастливые отношения – это следить за партнёром и при первой же возможности бросать в него тапочек, заявляя, что супруг – это личная собственность.
Таких взглядов придерживается блогерша с ником lyjones0, которая опубликовала видео в TikTok, где показывает обычные будни женатой пары. В ролике девушка решила проследить за мужчиной через лестницу, которая ведёт на второй этаж. Оказалось, что в то время, когда жена находилась не рядом, супруг листал ленту в социальных сетях, где часто виднелись танцующие девушки.
Фото: tiktok.com/@lyjones0
Позже блогерша решила отомстить своему возлюбленному. Чтобы мужчина понял, что его вторая половинка негодует, девушка бросила в него тапочек. Но супругу это явно не понравилось, поэтому на последних кадрах можно увидеть, как мстительница пытается убежать от своей жертвы.
Фото: tiktok.com/@lyjones0
Позже девушка поделилась своими мыслями по поводу брака. Она считает, что в таком союзе люди несут ответственность друг за друга, и если что-то случится с одним, то все хлопоты переносятся на второго. Поэтому супруги – это не просто спутники на всю жизнь, но и собственность друг друга.
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