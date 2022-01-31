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А вы сможете угадать фильм по одному фрагменту? Малоузнаваемые кадры популярных кинокартин

31 января 2022 12:58
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В свободное время мы привыкли включать какой-нибудь фильм, запасаться вкусняшками и наслаждаться просмотром. Интересно, а насколько мы вникаем в выбранные для приятного времяпрепровождения сюжеты? Давайте сейчас и узнаем. В этой статье мы собрали кадры из нескольких известных фильмов, а ваша задача – угадать из каких именно.  

А вы сможете угадать фильм по одному фрагменту? Малоузнаваемые кадры популярных кинокартин-1

Фото: кадр из фильма «Бриллиантовая рука»

На этой фотографии изображён Михаил Иванович – офицер, который под видом таксиста захотел познакомиться с Семёном Семёновичем (главным героем), чтобы предложить ему совместную работу по поимке злоумышленников.  

А вы сможете угадать фильм по одному фрагменту? Малоузнаваемые кадры популярных кинокартин-4

Фото: кадр из фильма «Один дома»

Это изображение, наверное, описывает всю семью Маккаллистеров, которые вечно опаздывают и вынуждены собирать вещи впопыхах. Здесь Фуллера придавил стулом дядя Фрэнк во время семейного ужина, который также не обошёлся без суматохи.   

А вы сможете угадать фильм по одному фрагменту? Малоузнаваемые кадры популярных кинокартин-7

Фото: кадр из фильма «Шоу Трумана»

Момент, запечатлённый на снимке, является одним из ключевых в кинокартине. Здесь Труман начинает понимать, что его жизнь не совсем реальная. И на то есть, конечно же, причины.  

А вы сможете угадать фильм по одному фрагменту? Малоузнаваемые кадры популярных кинокартин-10

Фото: кадр из фильма «Такси»

Сдавать на водительские права – дело непростое. Поэтому инструктор полицейского Эмильена уже сбился со счёта, сколько раз его ученик пробовал получить разрешение управлять автомобилем. Данный кадр – ещё одна попытка мужчины получить долгожданные права, но, как можно заметить, и она закончилась небольшим инцидентом.  

А вы сможете угадать фильм по одному фрагменту? Малоузнаваемые кадры популярных кинокартин-13

Фото: кадр из фильма «Ёлки»

Мечты сбываются, особенно в новогоднюю ночь. Таким примером зимних чудес стал таксист Паша, который всегда мечтал встретить Веру Брежневу. На фотографии запечатлён момент, когда все мечты юноши осуществились: знаменитость сидит с ним в машине, а бой курантов молодые люди будут встречать вместе.  

А вы сможете угадать фильм по одному фрагменту? Малоузнаваемые кадры популярных кинокартин-16

Фото: кадр из фильма «Человек-паук»

Этот момент так часто Питер Паркер хотел вернуть и дослушать Бена, который пытался ему сказать что-то по-настоящему важное. Данный кадр, наверное, заставит пустить слезу каждого истинного любителя этой увлекательной истории о необычном юноше, стреляющем паутиной из запястья.  

А вы сможете угадать фильм по одному фрагменту? Малоузнаваемые кадры популярных кинокартин-19

Фото: кадр из фильма «Бабушка лёгкого поведения»

На этом фото изображены жильцы дома престарелых, которые хотят покорить весь мир своим мюзиклом. Именно эта постановка привела в восторг звёзд российской эстрады и дала возможность начинающим актёрам-музыкантам дружно и весело развиваться в этом направлении.  

Что было в самих фильмах, посмотрели, а теперь надо узнать и подводные камни понравившихся сюжетов. Увидеть, что происходило за кадром популярных советских кинокартин, можно здесь.

# Кино # калейдоскоп # Фотофакт

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