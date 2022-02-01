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Реальная проблема или просто отмазка? История мужчины, который лишился работы из-за лишнего веса

01 февраля 2022 12:10
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На рождественских каникулах эта семья должна была кардинально изменить свою жизнь, но вместо этого она получила лишь разочарования. А всё началось с желания найти новую работу.  

Как сообщает издание ABC News Australia, причиной путешествия Гриффинов в 3000 километров стала новая работа главы семьи, которая находилась в другом городе. Однако такие усилия оказались напрасны. Мужчину, проработавшего всего несколько часов, уволили из-за его телосложения.  

Реальная проблема или просто отмазка? История мужчины, который лишился работы из-за лишнего веса-1

Фото: ABC News Australia/Hamish Griffin  

Хамиш рассказал, что специальность, на которую он претендовал, – менеджер в отеле, где не нужна специальная физическая подготовка. Ведь здесь главная функция – это управление персоналом. Однако у заведения были другие требования.  

«Мне сказали, что я не могу выполнять эту работу, потому что я слишком толстый. Мне сказали, что я не смогу толкать газонокосилку или подниматься по лестнице», — рассказал мужчина.  

Реальная проблема или просто отмазка? История мужчины, который лишился работы из-за лишнего веса-4

Фото: ABC News Australia/Hamish Griffin  

Такие замечания администрации отеля очень задели Хамиша, ведь до этого он дистанционно проходил собеседование, а также отправлял свои фотографии работодателям. Мужчина отметил, что его прошлая работа подразумевала большие физические нагрузки, и он отлично справлялся со своими обязанностями.  

Сейчас семья Гриффинов вынуждена искать не только новый способ заработка, но и доступное место жительства.  

Кстати, ранее мы рассказывали, как девушка потеряла работу из-за щедрых чаевых. Узнать, как благодарные клиенты стали для официантки причиной потери работы, можно здесь.  

# Работа # калейдоскоп # Фотофакт

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