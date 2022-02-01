Реальная проблема или просто отмазка? История мужчины, который лишился работы из-за лишнего веса

На рождественских каникулах эта семья должна была кардинально изменить свою жизнь, но вместо этого она получила лишь разочарования. А всё началось с желания найти новую работу. Как сообщает издание ABC News Australia, причиной путешествия Гриффинов в 3000 километров стала новая работа главы семьи, которая находилась в другом городе. Однако такие усилия оказались напрасны. Мужчину, проработавшего всего несколько часов, уволили из-за его телосложения.

Фото: ABC News Australia/Hamish Griffin

Хамиш рассказал, что специальность, на которую он претендовал, – менеджер в отеле, где не нужна специальная физическая подготовка. Ведь здесь главная функция – это управление персоналом. Однако у заведения были другие требования. «Мне сказали, что я не могу выполнять эту работу, потому что я слишком толстый. Мне сказали, что я не смогу толкать газонокосилку или подниматься по лестнице», — рассказал мужчина.

Фото: ABC News Australia/Hamish Griffin