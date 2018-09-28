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Реинкарнация? Максим Галкин показал своего древнеримского двойника

28 сентября 2018 08:26
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Новости России. Максим Галкин показал фото своего древнеримского двойника.

Снимок был опубликован на странице артиста в Instagram. Мраморная голова находится в Пушкинском музее. Впервые Максим Галкин увидел скульптуру, когда ему было 10 лет. Спустя три десятка лет телеведущий вернулся в музей, чтобы снова посмотреть на эту работу.

Максим Галкин:
Когда мне было лет десять, я с друзьями на экскурсии в одном из залов ГМИИ имени Пушкина увидел копию мраморной головы римского мальчика, оригинал датируется 2 веком и находится в Берлине. Сходство со мной тогдашним было невероятным, если не сказать мистическим, это была практически 3D-модель моей головы.

Реинкарнация? Максим Галкин показал своего древнеримского двойника -1

Фото: instagram.com/maxgalkinru

С тех пор не раз бывал на самых разных выставках в этом замечательном музее, но до этого зала давно не доходил. Вчера зашёл вновь и посмотрел на своё детское древнеримское изображение, до сих пор читается идентичность, хотя я на себя десятилетнего уже не очень похож. Вот такое переселение душ.

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Подписчики действительно отметили схожесть молодого Галкина и древнеримского мальчика.

 «Даже ещё не читая ваш текст и не включая ролик, подумалось, а не с вас ли слепили это»,

Реинкарнация? Максим Галкин показал своего древнеримского двойника -4

Фото: instagram.com/maxgalkinru

«А я-то сразу и подумала что это Максим. Если б не прочитала подзаголовок, то так и думала бы. Невероятно похожи»,

«Реинкарнация»,

«Не зря же говорят, у каждого есть двойник. Очень похож».

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# Звезды # калейдоскоп # Максим Галкин # Фотофакт

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