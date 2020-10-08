«Редкими сегодня становятся те, которые были когда-то популярны». Как называют белорусы своих детей

В этой семье принято и традиции чтить и детей необычными именами называть. Марьям родом из Азербайджана. Почти 40 лет назад переехала в Беларусь. Здесь родила сына и дочь. Имена дала – на то время – не самые обычные. Марьям Котионова:

Старший сын у меня Руслан, а в 90 году 1 апреля я родила девочку, Марианной назвала. В декабре начался фильм «Богатые тоже плачут», где была Марианна, и это самый знаменитый ребенок был тогда. И все говорили: «Ой, вы назвали, наверное, потому что сериал», как будто я чувствовала.

Год назад у Марьям родилась внучка. Имя выбрали не просто красивое, но и святое. Марьям Котионова:

Назвали мы ее Мадина, потому что это святое имя. Это город Медина есть, куда мусульмане ходят поклоняться. В этом году родилась еще одна внучка – Амина. Амина – это мама пророка Мухаммеда, а в Медине жил сам пророк Мухаммед.

Юлия Пашкевич, корреспондент:

Родителям, желающим назвать ребенка необычным именем, белорусские ЗАГСы отказать не вправе. Есть лишь одно табу: запятые, двоеточия или кавычки. Впрочем, каждый случай в ЗАГСе разбирают отдельно. Главное, чтобы имя не противоречило нормам общественной морали. Ну, а самыми популярными женскими именами в текущем году стали Ева, София, Анна, Мария и Виктория. Из мужских оказались в тренде – Михаил, Марк, Максим, Матвей и Тимофей.

Ксения Васильева, начальник отдела ЗАГС Октябрьского района г. Минска:

Редкими именами сегодня становятся те, которые были когда-то популярны: Агния, Альбина, Божена, Владислава, Валентина, Лариса, Лидия, Ольга, Тамара – это если мы говорим про девочек. И Анатолий, Антон, Георгий, Евстафий, Елисей, Олег, Петр, Руслан, Харитон, это если мы говорим про мальчиков.

Кто-то при выборе имени ребенка руководствуется советами родственников, кто-то – церковным календарем, астрологией или даже нумерологией, а кто-то не просто зацикливается над выбором имени, но и над датой рождения. Татьяна Кузьмич, заведующая детским садом № 239 г. Минска:

Запомнилась наша замечательная семья Белюковых. У них четверо детей, это многодетная семья. Так вот интересный факт, что все дети рождаются в один и тот же день, 23-го числа. Это ноябрь, декабрь и январь. Также очень интересные имена Зоя, Влада, Феликс и Лолита.