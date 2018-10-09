Редкие фото Бриджит Бардо, семьи Кеннеди, Рудольфа Нуреева и других звезд в объективе Орландо Суэро

Новости США. Вышла новая книга с работами фотографа из Нью-Йорка Орландо Суэро, который всегда находил отличный контакт с теми людьми, с которыми работал. Книга представляет собой смесь прекрасных постановочных фото и совершенно импровизированных кадров, на которых запечатлены самые знаменитые звезды и политики 20 века. Фрагменты книги и некоторые фото были опубликованы на сайте BBC. Карьера фотографа Орландо Суэро началась в юношестве и продолжалась даже тогда, когда ему было уже за 80. Новая книга называется «Орландо. Фотография» и включает в себя около 200 личных снимков известных актеров, политиков, музыкантов и других знаменитостей в период с 1950-х до 1980-х годов. Некоторые из этих фотографий оставались неопубликованными в течение 50 лет. Редакторы книги: сын Орландо – Джим – вместе с продюсером Родом Гамильтоном изучили множество коробок с пленками, которые позже были отправлены фотоагенству Орландо. Они отсканировали почти 10 000 негативов, чтобы выбрать эти драгоценные снимки. Это был очень эмоциональный процесс. В тот день, когда художественный издатель подтвердил, что книга будет опубликована, Орландо перенес инсульт. И, услышав, что книга ушла на печать, 93-летний Орландо расплакался. Тони Рэндалл и Замба, 1965 год

Фото: Orlando Suero

На первой фотографии в книге запечатлен актер Тони Рэндалл, спокойно читающий книгу льву по имени Замба. Это одна из более чем 100 фотографий, которые Суэро снял на съемочной площадке фильма «Пушистый», комедии о профессоре психологии, который пытается доказать, что льва можно сделать домашним животным. Суэро начал работать на съемочных площадках, находясь в своем родном Нью-Йорке, а затем переехал в Голливуд, чтобы продолжить карьеру. Джанет Ли с Тони Кертисом. Зимние Олимпийские игры 1960 года

Фото: Orlando Suero

В 1960 году самая известная роль Джанет Ли была в знаменитом фильме Хичкока «Психо». В этом же году она также снялась вместе со своим мужем, актером Тони Кертисом, в документальном фильме о зимних Олимпийских играх «People, Hopes, Medals». Суэро, Кертис и Ли были хорошими друзьями. Орландо несколько раз фотографировал их в Олимпийской деревне. Суэро удалось заснять несколько случайных моментов, подобных этому. Суэро рассказывает в книге, что «единственный ключ к хорошей фотографии – это установление контакта с людьми, которых снимаешь. Я чувствовал, что если нет взаимопонимания, то и нет фотографии». Жаклин и Джон Ф. Кеннеди, 1954 год

Фото: The Lowenherz Collection of Kennedy Photographs/ Orlando Suero

Карьера Суэро началась со съемки молодой семьи Кеннеди. Сначала директор агентства сомневался в способностях молодого фотографа, однако Орландо за пять дней провел более 20 фотосессий, где запечатлел мелкие детали из домашней жизни Кеннеди, включая семейный просмотр свадебных фотографий и присутствие на матче по регби. Суэро удалось показать классическую семью молодоженов. Жаклин позже напишет: «Это единственные фотографии, на которых я выгляжу не как герой фильмов ужаса. Если бы я только знала, какой ты замечательный фотограф, я бы никогда не была такой резкой и нервной, какой была. Бедный Орландо!» Джон Ф. Кеннеди, Джон-младший и Жаклин Кеннеди, 1960 год

Фото: Lowenherz Collection of Kennedy Photographs, Peabody Archives, The Johns Hopkins University, Orlando Suero, photographer

Эта фотография, на которой Джон Кеннеди держит своего сына, одна из множества других, которые были сделаны Орландо накануне президентских выборов. Конечно же, Суэро был не единственным фотографом. На заднем плане можно увидеть несколько журналистов и фотографов. Сам Суэро назвал свои фотографии Кеннеди «следами» в истории. «Камера любит Кеннеди, не было ни одного объектива, который бы не полюбил Кеннеди», – отмечал Орландо. Эрта Китт, приблизительно 1958 год

Фото: Orlando Suero

Этот задумчивый образ Эрты Китт, снятый на пленку среднего формата, ухватил мрачную сторону Суэро. Во время Второй мировой войны, 18-летний Суэро служил в корпусе морской пехоты, где торговал оружием. После окончания войны, возвращение к фотографии помогло ему справится с посттравматическим стрессовым расстройством. В книге он размышляет: «Моя работа стала для меня способом избавления от войны. Работа помогла мне абстрагироваться, потому что когда ты возвращаешься с войны, она не заканчивается для тебя. Она остается с тобой на всю жизнь… Фотография была моим утешением». Дочь Эрты, Шапиро Китт, поддержала книгу, поскольку она также, как и Джим Суэро, хотела отдать дань уважения своим родителям. Рудольф Нуреев и Ширли Маклейн, 1965 год

Фото: Orlando Suero

На этой фотографии запечатлены артист балета Рудольф Нуреев и актриса Ширли Маклейн на вечеринке, устроенной для Нуреева и балерины Марго Фонтейн. На снимке Рудольф и Ширли танцуют парный танец фраг. Вечеринка проходила в Малибу. Среди приглашенных были одни знаменитости, в том числе Марлон Брандо, Кэри Грант и Лорен Бэколл. Суэро более известен своими черно-белыми снимками, подобным этому. Свою страсть он объясняет в книге: «У черно-белых снимков есть своя доля обнаженности. Она выражает эстетику и эмоцию человека таким образом, каким цвет просто не может». Брижит Бардо, 1965 год

Фото: Orlando Suero

Оказавшись на съемках фильма «Вива, Мария!», Суэро разочаровался. Он ожидал эксклюзивную съемку со звездой фильма Брижит Бардо, однако кроме него на съемках присутствовало множество других фотографов. Суэро, который был гораздо ниже и Бардо, и других фотографов, стоял перед всеми ними и не сделал ни одного кадра. Бриджит это заметила и попросила Суэро сделать игривую серию фотографий, подобных этой, на пляже. В книге Орландо обращается к своему сыну: «Я знаю, что ты постоянно пробирался в мою комнату для проявления фотографий, чтобы посмотреть на обнаженные снимки. Не думай, что я этого не знаю!». Брижит Бардо в образе Чарли Чаплина, 1965 год

Фото: Orlando Suero