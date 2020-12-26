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Учитель обожал подшучивать над коллегами, но зашёл слишком далеко. Теперь за розыгрыши придётся платить

26 декабря 2020 07:04
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В школе время от времени кто-нибудь хочет подшутить над учителями. Но одно дело юный ученик, а совсем другое – преподаватель.

Как сообщает SoraNews24, житель японского города Такасаки работает в школе и обожает розыгрыши. В качестве жертв мужчина выбирает не друзей или школьников, а коллег. В один из дней японец вспомнил старую шутку из американского сериала и захотел её повторить.

Мужчина выбрал время, когда его коллега вышел из кабинета, а затем распылил аэрозольный клей на стол. После этого преподаватель осторожно ушёл и стал ждать результатов своего розыгрыша. Впрочем, результат его не порадовал.

Когда коллега-учитель вернулся в свой кабинет, он обнаружил, что к столу намертво приклеены некоторые важные документы. Преподаватель был не в настроении шутить, поэтому отправился к директору, а тот – вызвал полицию.

Оказалось, что к столу были приклеены документы и предметы стоимостью 9 169 иен (почти 90 долларов). В отношении виновника было возбуждено уголовное дело, а руководство школы принесло извинения всем, чьи интересы были затронуты неудачной шуткой.

Кстати, ранее мы рассказывали про другого преподавателя – его обожают все ученики. И узнав причину, вы сами захотите на уроки к этому педагогу (здесь подробности).

# Необычное # калейдоскоп

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