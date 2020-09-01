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Реальная Мона Лиза и Статуя Свободы в жизни. Нейросеть создала фото известных персонажей

01 сентября 2020 12:50
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Каждый из нас неоднократно слышал о Наполеоне Бонапарте, Ван Гоге и статуе Давида. Все представляют их внешность благодаря портретам и скульптурам. А как бы выглядели известные персонажи в реальной жизни?

Нидерландский фотограф Бас Утервик создал реалистичные фотографии этих персонажей при помощи нейросети. Полный анализ всех существующих изображений человека позволяет сгенерировать максимально правдивый фотопортрет.

Какими могли быть всеми известные персонажи — смотрите в нашей подборке.

Монстр Франкенштейна

Реальная Мона Лиза и Статуя Свободы в жизни. Нейросеть создала фото известных персонажей-1

Фото: instagram.com/ganbrood

Никколо Макиавелли

Реальная Мона Лиза и Статуя Свободы в жизни. Нейросеть создала фото известных персонажей-4

Фото: instagram.com/ganbrood

«Давид» Микеланджело

Реальная Мона Лиза и Статуя Свободы в жизни. Нейросеть создала фото известных персонажей-7

Фото: instagram.com/ganbrood

Наполеон Бонапарт

Реальная Мона Лиза и Статуя Свободы в жизни. Нейросеть создала фото известных персонажей-10

Фото: instagram.com/ganbrood

Мона Лиза

Реальная Мона Лиза и Статуя Свободы в жизни. Нейросеть создала фото известных персонажей-13

Фото: instagram.com/ganbrood

Почему «Мона Лиза» не вошла в экспозицию, посвящённую 500-летию со дня смерти Леонардо Да Винчи?

Статуя Свободы 

Реальная Мона Лиза и Статуя Свободы в жизни. Нейросеть создала фото известных персонажей-16

Фото: instagram.com/ganbrood

Винсент Ван Гог

Реальная Мона Лиза и Статуя Свободы в жизни. Нейросеть создала фото известных персонажей-19

Фото: instagram.com/ganbrood

Белоснежка

Реальная Мона Лиза и Статуя Свободы в жизни. Нейросеть создала фото известных персонажей-22

Фото: instagram.com/ganbrood

Джордж Вашингтон

Реальная Мона Лиза и Статуя Свободы в жизни. Нейросеть создала фото известных персонажей-25

Фото: instagram.com/ganbrood

Рембрандт

Реальная Мона Лиза и Статуя Свободы в жизни. Нейросеть создала фото известных персонажей-28

Фото: instagram.com/ganbrood

Сенека

Реальная Мона Лиза и Статуя Свободы в жизни. Нейросеть создала фото известных персонажей-31

Фото: instagram.com/ganbrood

Фотограф воссоздает портреты известных людей с их потомками. Наследница Мона Лизы выглядит так (читать далее). 

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