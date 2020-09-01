Реальная Мона Лиза и Статуя Свободы в жизни. Нейросеть создала фото известных персонажей

Каждый из нас неоднократно слышал о Наполеоне Бонапарте, Ван Гоге и статуе Давида. Все представляют их внешность благодаря портретам и скульптурам. А как бы выглядели известные персонажи в реальной жизни?

Нидерландский фотограф Бас Утервик создал реалистичные фотографии этих персонажей при помощи нейросети. Полный анализ всех существующих изображений человека позволяет сгенерировать максимально правдивый фотопортрет.

Какими могли быть всеми известные персонажи — смотрите в нашей подборке.

Монстр Франкенштейна