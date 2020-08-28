Ореховый Спас. Что нельзя делать в этот день

Кстати, был и элемент гадания в сборе орехов. Люди верили, что первый плод предскажет будущее. Вкусный и спелый орех обещал удачный год, недозрелый предупреждал о неожиданных новостях, гнилой или горький служил предостережением – беда рядом.

Легко догадаться, что первая из традиций – сбор и заготовка орехов на зиму. Считалось, что право начать сбор орехов принадлежит самой уважаемой женщине в округе. И чем больше люди смогут собрать – тем лучшим будет урожай зерна в следующем году.

29 августа православные верующие отмечают последний из трёх Спасов – Ореховый. Этот праздник посвящён перенесению Нерукотворного образа Спасителя. Какие традиции и запреты есть у Орехового Спаса?

Также люди собирали и ветви орешника. Согласно поверьям, если сделать из ветвей банный веник и хорошенько попариться в бане, то можно вылечиться от разных мелких болезней, например, простуды.

Ещё одна традиция – печь хлеб из зерна нового урожая. После этого хлеб вместе с другими съестными припасами полагалось отнести в церковь, чтобы освятить. И только после этого можно было класть их на стол.

В Ореховый Спас люди уже всерьёз готовились к зиме – утепляли дома, чистили колодцы. И, конечно, пытались определить, какую погоду ждать дальше. Ранний отлёт журавлей говорил о морозе в октябре, а дождь с грозой в Ореховый Спас обещал тёплую осень.

Запреты

Запрещалось ругаться. Считалось, что если в этот день сгоряча пожелать кому-нибудь зла, то оно вернётся в тройном размере.

Люди верили, что в этот день нельзя отказывать путникам в еде. Если на порог пришёл кто-то голодный, нужно было его покормить, хотя бы немного.

И ещё один запрет – не переедать. Это не церковный запрет, сами люди, которые после поста переедали, а потом мучились от боли в животе, решили, что надо в Ореховый Спас быть умереннее за столом.