Люди показали свои самые удачные снимки. И вот девять из них

Не все люди могут похвастаться фотогеничностью. Часто мы грустим из-за того, что как-то странно получаемся на снимках. Смотришь на себя в зеркало – нормальный парень или симпатичная девушка в отражении. Но на фотографии почему-то всё не так.

Из-за этого в соцсетях люди часто делятся снимками, которые называют «не лучшее моё фото». Конечно, пользователи подбадривают таких смельчаков и говорят, что всё хорошо, автор просто сильно к себе придирается.

Но бывает иначе. Иногда человек смотрит на снимок и поражается: «Я невероятно удачно получился (получилась) на фотографии!» Несомненно, такие случаи достойны куда большего внимания. И вот 9 фото, которые нравятся запечатлённым на них людям.