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Люди показали свои самые удачные снимки. И вот девять из них

30 августа 2020 08:19
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Не все люди могут похвастаться фотогеничностью. Часто мы грустим из-за того, что как-то странно получаемся на снимках. Смотришь на себя в зеркало – нормальный парень или симпатичная девушка в отражении. Но на фотографии почему-то всё не так.

Из-за этого в соцсетях люди часто делятся снимками, которые называют «не лучшее моё фото». Конечно, пользователи подбадривают таких смельчаков и говорят, что всё хорошо, автор просто сильно к себе придирается.

Но бывает иначе. Иногда человек смотрит на снимок и поражается: «Я невероятно удачно получился (получилась) на фотографии!» Несомненно, такие случаи достойны куда большего внимания. И вот 9 фото, которые нравятся запечатлённым на них людям.

Люди показали свои самые удачные снимки. И вот девять из них-1

Фото: instagram.com/__mr.ap_

Люди показали свои самые удачные снимки. И вот девять из них-3

Фото: instagram.com/marllenaa_

Люди показали свои самые удачные снимки. И вот девять из них-5

Фото: instagram.com/mr_alone_boy_prem

Люди показали свои самые удачные снимки. И вот девять из них-7

Фото: instagram.com/daria_g0106

Люди показали свои самые удачные снимки. И вот девять из них-9

Фото: instagram.com/peterjacob_80

Люди показали свои самые удачные снимки. И вот девять из них-11

Фото: instagram.com/hanna__neumann

Люди показали свои самые удачные снимки. И вот девять из них-13

Фото: instagram.com/angheluz2

Люди показали свои самые удачные снимки. И вот девять из них-15

Фото: instagram.com/ellie_juzova

Люди показали свои самые удачные снимки. И вот девять из них-17

Фото: reddit.com/user/azzazurq

Кстати, ранее мы собрали коллекцию самых «неудачных» фотографий. И на самом деле они не так уж и плохи – здесь подробнее.

# Фотография # калейдоскоп # Фотофакт

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