Почему «Мона Лиза» не вошла в экспозицию, посвящённую 500-летию со дня смерти Леонардо Да Винчи?

Новости Франции. В парижском Лувре открылась выставка, посвященная 500-летию со дня смерти Леонардо Да Винчи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На ней представлены 162 работы, которые собирали по всему миру.

Билеты раскупают с невероятной скоростью. К слову, знаменитая «Мона Лиза» не вошла в юбилейную экспозицию музея. Такое решение было принято из-за низкой пропускной способности зала. Однако благодаря технологии виртуальной реальности рассмотреть Джоконду посетители все-таки смогут.

Выставка продлится четыре месяца. Ожидается, что за это время ее посетит более полумиллиона человек.