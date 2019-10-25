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Почему «Мона Лиза» не вошла в экспозицию, посвящённую 500-летию со дня смерти Леонардо Да Винчи?

25 октября 2019 11:55
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Новости Франции. В парижском Лувре открылась выставка, посвященная 500-летию со дня смерти Леонардо Да Винчи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На ней представлены 162 работы, которые собирали по всему миру.

Почему «Мона Лиза» не вошла в экспозицию, посвящённую 500-летию со дня смерти Леонардо Да Винчи? -1

Билеты раскупают с невероятной скоростью. К слову, знаменитая «Мона Лиза» не вошла в юбилейную экспозицию музея. Такое решение было принято из-за низкой пропускной способности зала. Однако благодаря технологии виртуальной реальности рассмотреть Джоконду посетители все-таки смогут.

Выставка продлится четыре месяца. Ожидается, что за это время ее посетит более полумиллиона человек.

Почему «Мона Лиза» не вошла в экспозицию, посвящённую 500-летию со дня смерти Леонардо Да Винчи? -4

Почему «Мона Лиза» не вошла в экспозицию, посвящённую 500-летию со дня смерти Леонардо Да Винчи? -6

Почему «Мона Лиза» не вошла в экспозицию, посвящённую 500-летию со дня смерти Леонардо Да Винчи? -8

Почему «Мона Лиза» не вошла в экспозицию, посвящённую 500-летию со дня смерти Леонардо Да Винчи? -10

# Выставки в Беларуси и мире # Фотофакт

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