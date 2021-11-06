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Спорим, вы этого не знали? Необычные факты о человеческом теле

06 ноября 2021 18:23
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Как мало мы знаем о нашем теле и о его особенностях. Предлагаем это исправить. В данной статье мы поделимся с вами 13 необычными фактами о человеческом теле.

Спорим, вы этого не знали? Необычные факты о человеческом теле-1

Фото: pixabay.com

– У младенцев изначально нет коленных чашечек. Только к трём годам мягкий хрящ затвердевает и превращается в кость.

– Не все части человеческого тела получают кислород из кровеносной системы. Исключением является роговица глаз, которая берёт этот элемент сразу из воздуха.

Спорим, вы этого не знали? Необычные факты о человеческом теле-4

Фото: pixabay.com

– Общая длина всех кровеносных сосудов человека составляет около 100 000 км.

– Скорость чихания достигает до 150 км/ч.

– Четверть всех мышц находится на шее и лице, что обеспечивает нам богатую мимику.

– Новорожденный младенец имеет в своём скелете 270 костей. Однако со временем некоторые из них срастаются, поэтому у взрослого человека 206 костей.

– Всего для одного шага нам нужно задействовать около 200 мышц. Эта цифра немного варьируется из-за анатомических особенностей человека.

– На каждом сантиметре нашего тела содержится 16 000 бактерий.

– Человеческий мозг на 80% состоит из воды.

Спорим, вы этого не знали? Необычные факты о человеческом теле-7

Фото: pixabay.com

– Скорость наших нервных импульсов может составлять до 288 км/ч.

– Мы только на 43 % состоим из человеческих клеток, всё остальное – это различные бактерии, грибы и вирусы.

– Изначально человек может дышать и глотать одновременно, однако после исполнения семи месяцев мы теряем эту способность.

Кстати, недавно мы рассказывали о не менее интересных фактах о нашем теле. Узнать подробности можно здесь.

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