Спорим, вы этого не знали? Необычные факты о человеческом теле

Как мало мы знаем о нашем теле и о его особенностях. Предлагаем это исправить. В данной статье мы поделимся с вами 13 необычными фактами о человеческом теле.
Как мало мы знаем о нашем теле и о его особенностях. Предлагаем это исправить. В данной статье мы поделимся с вами 13 необычными фактами о человеческом теле.
Фото: pixabay.com
– У младенцев изначально нет коленных чашечек. Только к трём годам мягкий хрящ затвердевает и превращается в кость.
– Не все части человеческого тела получают кислород из кровеносной системы. Исключением является роговица глаз, которая берёт этот элемент сразу из воздуха.
Фото: pixabay.com
– Общая длина всех кровеносных сосудов человека составляет около 100 000 км.
– Скорость чихания достигает до 150 км/ч.
– Четверть всех мышц находится на шее и лице, что обеспечивает нам богатую мимику.
– Новорожденный младенец имеет в своём скелете 270 костей. Однако со временем некоторые из них срастаются, поэтому у взрослого человека 206 костей.
– Всего для одного шага нам нужно задействовать около 200 мышц. Эта цифра немного варьируется из-за анатомических особенностей человека.
– На каждом сантиметре нашего тела содержится 16 000 бактерий.
– Человеческий мозг на 80% состоит из воды.
Фото: pixabay.com
– Скорость наших нервных импульсов может составлять до 288 км/ч.
– Мы только на 43 % состоим из человеческих клеток, всё остальное – это различные бактерии, грибы и вирусы.
– Изначально человек может дышать и глотать одновременно, однако после исполнения семи месяцев мы теряем эту способность.
Кстати, недавно мы рассказывали о не менее интересных фактах о нашем теле. Узнать подробности можно здесь.