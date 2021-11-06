Спорим, вы этого не знали? Необычные факты о человеческом теле

Как мало мы знаем о нашем теле и о его особенностях. Предлагаем это исправить. В данной статье мы поделимся с вами 13 необычными фактами о человеческом теле.

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– У младенцев изначально нет коленных чашечек. Только к трём годам мягкий хрящ затвердевает и превращается в кость. – Не все части человеческого тела получают кислород из кровеносной системы. Исключением является роговица глаз, которая берёт этот элемент сразу из воздуха.

Фото: pixabay.com

– Общая длина всех кровеносных сосудов человека составляет около 100 000 км. – Скорость чихания достигает до 150 км/ч. – Четверть всех мышц находится на шее и лице, что обеспечивает нам богатую мимику. – Новорожденный младенец имеет в своём скелете 270 костей. Однако со временем некоторые из них срастаются, поэтому у взрослого человека 206 костей. – Всего для одного шага нам нужно задействовать около 200 мышц. Эта цифра немного варьируется из-за анатомических особенностей человека. – На каждом сантиметре нашего тела содержится 16 000 бактерий. – Человеческий мозг на 80% состоит из воды.

Фото: pixabay.com