«Оказалось, что у меня абсолютный слух». Певица Виктория Алешко назвала три своих главных принципа

Влада Родовская:
Меня зовут Влада Родовская, сегодня я решила заглянуть на короткий разговор к артистке Виктории Алешко.
Влада Родовская:
Меня зовут Влада Родовская, сегодня я решила заглянуть на короткий разговор к артистке Виктории Алешко.
Виктория Алешко – белорусская певица, телеведущая, заслуженная артистка Республики Беларусь. Работает в таких стилях, как эстрада, шансон.
Влада Родовская:
Какой был ваш путь к сцене?
Виктория Алешко, заслуженная артистка Республика Беларусь:
Он достаточно был логичным, потому что в 6 лет я начала учиться играть на скрипке, ну, а потом был хор, потом мне очень понравилось петь, оказалось, что у меня абсолютный слух. В общем, все шло по накатанной, потом я в 13 лет стала петь в самодеятельном ансамбле в школе. Ну и в 16 лет попала к Василию Петровичу Раинчику. Такой путь.
Влада Родовская:
Как вы считаете, музыкальное образование действительно важно?
Виктория Алешко:
Мне кажется, что не стоит пренебрегать музыкальным образованием, потому что коль ты уж называешься профессионалом в этой сфере, то будь любезен, поучись этому.
Влада Родовская:
Два слова про ваших любимых исполнителей. Кто есть и был вашим вдохновителем?
Виктория Алешко:
Всю жизнь я вдохновляюсь и очень люблю Уитни Хьюстон, а что касается российских артистов, то очень-очень повиляли на выбор жанра, в котором я сейчас работаю (это шансон), Елена Ваенга и Стас Михайлов.
Влада Родовская:
Почему вы выбрали такое направление в музыке?
Виктория Алешко:
Я почувствовала, что именно в такой музыке я раскрываюсь, я очень люблю городской романс, я очень люблю песни со смыслом, душевные. И увидела, что и публике нравится, когда я исполняю такие песни.
Влада Родовская:
Что вы думаете о современной музыке в Беларуси в целом?
Виктория Алешко:
Что могу в целом сказать о моих коллегах и о том, какую музыку они делают? Они большие молодцы, стараются делать качественную музыку, это видно по всему. Поэтому я рада, и я рада, что у меня есть конкуренция, потому что только в конкуренции можно вырасти.
Влада Родовская:
Что нравится вам в вашей работе больше всего?
Виктория Алешко:
Конечно, аплодисменты. Естественно, не была бы я артистом, не имея амбиций и не любя овации, комплименты, цветы.
Влада Родовская:
Каков ваш самый главный жизненный принцип?
Виктория Алешко:
Честность, искренность, человечность.
Влада Родовская:
Какой бы совет вы дали начинающим специалистам?
Виктория Алешко:
Никогда не отказывайтесь от своей мечты, будет сложно, но нужно делать свое дело и учиться у лучших.