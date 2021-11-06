«Оказалось, что у меня абсолютный слух». Певица Виктория Алешко назвала три своих главных принципа

Влада Родовская: Меня зовут Влада Родовская, сегодня я решила заглянуть на короткий разговор к артистке Виктории Алешко.

Виктория Алешко – белорусская певица, телеведущая, заслуженная артистка Республики Беларусь. Работает в таких стилях, как эстрада, шансон.

Влада Родовская:

Какой был ваш путь к сцене?

Виктория Алешко, заслуженная артистка Республика Беларусь:

Он достаточно был логичным, потому что в 6 лет я начала учиться играть на скрипке, ну, а потом был хор, потом мне очень понравилось петь, оказалось, что у меня абсолютный слух. В общем, все шло по накатанной, потом я в 13 лет стала петь в самодеятельном ансамбле в школе. Ну и в 16 лет попала к Василию Петровичу Раинчику. Такой путь.

Влада Родовская:

Как вы считаете, музыкальное образование действительно важно?

Виктория Алешко:

Мне кажется, что не стоит пренебрегать музыкальным образованием, потому что коль ты уж называешься профессионалом в этой сфере, то будь любезен, поучись этому.

Влада Родовская:

Два слова про ваших любимых исполнителей. Кто есть и был вашим вдохновителем?