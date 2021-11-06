Они шли на преступления во имя любви. История Бонни и Клайда

История их любви тесно связана с Великой депрессией тех лет. Десятилетний кризис, разорение предприятий, нищета миллионов жителей страны оставили яркий отпечаток на судьбах Бонни и Клайда. Они не хотели быть плохими, они всего лишь выживали в том мире, где по-другому было нельзя.

Фото: Photo by one of the Barrow gang/Wikipedia

Бонни Элизабет Паркер Родилась Элизабет в Техасе, она была средней из трёх дочерей. Когда девочке исполнилось 4 года, её папа, который работал каменщиком, умер. Чтобы улучшить финансовое положение семьи и легче пережить смерть мужа, Эмма Краузе, мать Бонни, решает переехать к родителям в Даллас и устраивается там швеёй. Несмотря на тяжёлое материальное положение, Элизабет была прилежной ученицей. Учителя часто отмечали её любовь к литературе, а во взрослом возрасте она напишет собственный сборник од «Поэзия с другой стороны жизни».

Фото: FBI/Wikipedia

Хорошим девочкам нравятся плохие мальчики, и юная Паркер не стала исключением. В 15 лет она познакомилась с Роем Торнтоном, мелким жуликом и двоечником. Девушка стала перенимать вредные привычки своего возлюбленного, часто прогуливала занятия, а позже и вовсе бросила школу. В 1926 году пара поженилась, однако из-за образа жизни юноши супруги через год решили расстаться. После развода Бонни устроилась официанткой в кафе, где проработала пять лет, помогая своим сёстрам и матери.

Фото: instagram.com/the_history_blog_

Клайд Барроу Парень родился и вырос в Далласе в многодетной семье, где кроме мальчика было ещё шестеро детей. Его отец работал на бензоколонке, где и снимал комнату для своих домочадцев. Клайд никогда не отличался примерным поведением. Первый арест был совершён, когда юноше исполнилось 16 лет. Причиной наказания стала машина, которую парень взял в аренду и вернул позже назначенного срока. Сразу после освобождения Барроу снова попал в тюрьму вместе со своим братом. В этот раз причиной стала кража индюшек. Однако и эта ситуация не послужила для Клайда уроком. Позже он занимался грабежом, взломом сейфов и угоном машин.

Фото: Dallas Police Department/Wikipedia

За эти поступки юношу отправили уже не в местное место лишения свободы, а в тюрьму Истхэм. Тогда Барроу исполнился всего 21 год. Спустя два года парня выпустили, однако это был уже не тот Клайд, которого знали его друзья и родственники. Позже семья преступника вспоминала, что он превратился в жестокого человека. Многие подозревали, что за время, проведённое за решёткой, с юношей случилось что-то ужасное, после чего его внутренний мир полностью изменился. Некоторые биографы предполагают, что молодого человека изнасиловали в тюрьме, за что позже обидчик был убит своей жертвой. История любви и преступлений Познакомились Бонни и Клайд в доме общих друзей. Во время встречи юноша был озлоблен на весь мир и мечтал отомстить всем своим врагам. Поэтому он был идеалом для мечтательной девушки, пишущей стихи в жажде новых и безумных приключений. Пара быстро нашла общий язык. Бонни совсем не была против преступной деятельности своего возлюбленного. Наоборот, она пыталась показать Клайду, что нужно заниматься более серьёзными вещами. Эта идея понравилась юноше, и пара превратилась в настоящую преступную группировку, в которую также входили их общие «друзья по интересам».

Фото: Associated Press

Один из таких приятелей во время очередного ограбления был пойман и приговорён к 60 годам лишения свободы. «Популярность» преступной деятельности Бонни и Клайда стала настолько высока, что к паре приходили обычные люди, которые мечтали стать частью их команды. Одним из таких желающих был 16-летний В. Д. Джонс, который при первом же угоне автомобиля убил его владельца. Этот поступок одобрили Бонни и Клайд и с радостью приняли подростка в свою группировку.

Фото: FBI/Wikipedia

В Далласе шайке было слишком тесно, поэтому преступники решили перебраться в Миссури, город, который считался убежищем для всех американских гангстеров того времени. Здесь к Джонсу, Клайду и Бонни присоединились ещё двое соучастников. Это были Брак Барроу, а также его жена Бланш. Эта пятёрка, несмотря на все свои преступления, никогда не соблюдала мер предосторожности. Компаньоны любили фотографировать друг друга, часто устраивали в своём доме вечеринки, а один раз соседи услышали выстрел из их квартиры.

Фото: FBI/Wikipedia

Из-за часто поступающих жалоб полиция решила осмотреть дом преступников, заблокировав их въезд в гараж. Однако сдаваться гангстеры не собирались. В результате их сопротивления один полицейский погиб, а второй был тяжело ранен. Но это не спасло преступников. Выбравшись на свободу, они оставили внутри дома свой фотоальбом, содержимое которого позже стало распространяться следователями для продвижения дела. Такая известность создала компании большое количество проблем. Она не могла останавливаться в крупных городах, посещать рестораны и гостиницы. Теперь ночлег обычно был в мотелях или в лесу у костра. Владельцу одной из пригородных гостиниц не понравились его новые посетители. Ведь из машины выходило пять человек, а пошли регистрироваться всего трое, причём алкоголя и еды они взяли на большую компанию. Вскоре приехала полиция, после визита которой в группировке осталось всего три преступника: Бонни, Клайд и Джонс. Однако чуть позже пара осталась совершенно одна, ведь самого юного убийцу из их компании также арестовали.

Фото: FBI/Wikipedia

Чувствуя, что им тоже грозит опасность, Бонни и Клайд решили исполнить свою мечту и напали на тюрьму Истхэм. План возлюбленных оказался удачным, и в ходе такой засады было освобождено большое количество заключённых. После произошедшего местная власть приняла крайние меры: для поимки преступников она наняла Фрэнка Хеймера, который всегда славился своим профессионализмом. Теперь он следовал за опасной парочкой по пятам, внимательно изучая их действия.

Фото: FBI/Wikipedia

Когда влюблённые ехали в Луизиану, по ним был открыт огонь. В машину Бонни и Клайда попало 167 пуль, большинство из которых оказалось в телах преступников. У влюблённых было всего одно желание: быть вместе не только во время жизни, но даже после смерти. Однако этого не случилось. Семьи погибших были против такого решения, поэтому похоронили пару на разных кладбищах.

Фото: instagram.com/the_history_blog_