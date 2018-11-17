Британская «Рапунцель» не моет двухметровую косу почти 20 лет и прекрасно выглядит

Новости Великобритании. Британка Франческа Клуни почти двадцать лет не моет голову, но её волосы прекрасно выглядят. Как сообщает Daily Mail, 32-летняя художница из Брайтона за долги годы отрастила волосы почти до двух метров, но практически не тратит времени на уход за ними.

Фото: instagram.com/floorlengthfrankie

В детстве Франческа читали книги про принцесс, рисунки которых были выполнены в стиле прерафаэлитов. Девочке нравились длинные косы главных героинь, и она захотела стать похожей на них. Юная Клуни перестала стричься в шесть лет. Американская художница нарисовала персонажей Disney в стиле прерафаэлитов К 13 годам Франческа устала ухаживать за волосами, это было трудно и занимало много времени. Их было тяжело мыть, и они долго высыхали. Как-то раз один из знакомых матери девушки предложил Клуни вовсе не мыть волосы. Девочка пошла на эксперимент.

Фото: instagram.com/floorlengthfrankie

Первые месяцы волосы были жирными, а голова постоянно зудела, но затем всё прошло. Сейчас британка только расчёсывает свои волосы, тратя на это полчаса-час. Более того, расчёсывается девушка не ежедневно. В общем, экспериментом Франческа довольна и очень рада, что 20 лет назад прислушалась к совету маминого знакомого.

Фото: instagram.com/floorlengthfrankie

В настоящее время волосы Клуни настолько густые и длинные, что ей приходится использовать вязальные спицы, если она хочет собрать свои косы в пучок. А когда девушка расчёсывается, то ради забавы включает камеру и снимает об этом ролик. Также во время расчёсывания она нередко вспоминает события прошедших дней, поскольку волосы сохраняют запахи тех мест, где она была, и тех людей, с которыми общалась. Белорусские Рапунцель: как отрастить косу ниже пояса?

Фото: instagram.com/floorlengthfrankie

Поскольку Франческа – художница, она нередко включает волосы в свои работы. Кроме того, модельные агентства приглашают британку на съёмки. Хотя Клуни не стриглась с шести лет, один неприятный момент всё же был. В школе она и её друзья играли с ножницами, и в определённый момент девушка отрезала часть своих волос. С того раза волосы больше не обрезались. Что касается родителей Франчески, то они ничего против желания дочери не имели. Её мама рассказала, что ей в детстве не позволяли растить волосы, поэтому она решила, что ни в коем случает не станет запрещать это своим детям.

Фото: instagram.com/floorlengthfrankie