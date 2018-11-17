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Британская «Рапунцель» не моет двухметровую косу почти 20 лет и прекрасно выглядит

17 ноября 2018 10:31
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Новости Великобритании. Британка Франческа Клуни почти двадцать лет не моет голову, но её волосы прекрасно выглядят.  

Как сообщает Daily Mail, 32-летняя художница из Брайтона за долги годы отрастила волосы почти до двух метров, но практически не тратит времени на уход за ними.  

Британская «Рапунцель» не моет двухметровую косу почти 20 лет и прекрасно выглядит-1

Фото: instagram.com/floorlengthfrankie  

В детстве Франческа читали книги про принцесс, рисунки которых были выполнены в стиле прерафаэлитов. Девочке нравились длинные косы главных героинь, и она захотела стать похожей на них. Юная Клуни перестала стричься в шесть лет.  

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К 13 годам Франческа устала ухаживать за волосами, это было трудно и занимало много времени. Их было тяжело мыть, и они долго высыхали. Как-то раз один из знакомых матери девушки предложил Клуни вовсе не мыть волосы. Девочка пошла на эксперимент.  

Британская «Рапунцель» не моет двухметровую косу почти 20 лет и прекрасно выглядит-4

Фото: instagram.com/floorlengthfrankie  

Первые месяцы волосы были жирными, а голова постоянно зудела, но затем всё прошло. Сейчас британка только расчёсывает свои волосы, тратя на это полчаса-час. Более того, расчёсывается девушка не ежедневно. В общем, экспериментом Франческа довольна и очень рада, что 20 лет назад прислушалась к совету маминого знакомого. 

Британская «Рапунцель» не моет двухметровую косу почти 20 лет и прекрасно выглядит-7

Фото: instagram.com/floorlengthfrankie  

В настоящее время волосы Клуни настолько густые и длинные, что ей приходится использовать вязальные спицы, если она хочет собрать свои косы в пучок. А когда девушка расчёсывается, то ради забавы включает камеру и снимает об этом ролик. Также во время расчёсывания она нередко вспоминает события прошедших дней, поскольку волосы сохраняют запахи тех мест, где она была, и тех людей, с которыми общалась.  

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Британская «Рапунцель» не моет двухметровую косу почти 20 лет и прекрасно выглядит-10

Фото: instagram.com/floorlengthfrankie  

Поскольку Франческа – художница, она нередко включает волосы в свои работы. Кроме того, модельные агентства приглашают британку на съёмки.  

Хотя Клуни не стриглась с шести лет, один неприятный момент всё же был. В школе она и её друзья играли с ножницами, и в определённый момент девушка отрезала часть своих волос. С того раза волосы больше не обрезались.  

Что касается родителей Франчески, то они ничего против желания дочери не имели. Её мама рассказала, что ей в детстве не позволяли растить волосы, поэтому она решила, что ни в коем случает не станет запрещать это своим детям.  

Британская «Рапунцель» не моет двухметровую косу почти 20 лет и прекрасно выглядит-13

Фото: instagram.com/floorlengthfrankie  

Свои «Рапунцели» есть и в России. Несколько лет назад мы рассказывали про жительницу Барнаула, у которой волосы почти до пяток.  

Россиянка утверждает, что иметь длинные волосы не тяжело (здесь подробнее).  

# Красота # калейдоскоп # Франческа Клуни # Фотофакт

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