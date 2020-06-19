Ответы вас разозлят. Показываем три оптические иллюзии с подвохом

Вам доводилось решать загадки, основанные на оптических иллюзиях? Обычно они скрывают в себе какую-нибудь хитрость, которая мешает сразу понять правильный ответ. Мы выбрали три занятных изображения с подвохами, чтобы вы могли интересно провести минутку или две. Сколько треугольников на изображении?

Фото: optics4kids.org

Ответ: ни одного. Треугольник представляет собой три пересекающихся линии. И хотя здесь форма треугольников явно угадывается, на изображении их нет. Сколько ног у слона?

Фото: optics4kids.org

Ответ: четыре. Картинка может сбить с толку, но мы все знаем, что у настоящего слона – четыре ноги. Есть ли на изображении чёрные точки?

Фото: optics4kids.org