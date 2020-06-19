«У нас родилась дочь!» Композитор DJ Smash впервые стал отцом

Новости России. 18 июня российский композитор DJ Smash впервые стал отцом. Об этом артист рассказал на своей странице в Instagram. «Друзья! В нашей семье произошло маленькое чудо, которое скоро вырастет в большие чудеса. У нас родилась дочь!» – поделился радостной новостью музыкант.

Фото: instagram.com/djsmash

DJ Smash сказал, что он не может передать словами эмоции, которые он и его девушка Анастасия Кривошеева испытывают сейчас. Роды прошли в роддоме ЕМС на улице Правды в Москве. Композитор тепло поблагодарил всех медиков, которые были рядом с ним и его избранницей.

Фото: instagram.com/djsmash

«Сами того не ожидая, приехав просто на осмотр, уже через 2 часа держали наше счастье на руках! Самое интересное, что накануне мы вдвоём не могли уснуть целую ночь, не понимая причины, у меня было только одно объяснение – ретроградный Меркурий», – добавила Анастасия.

Фото: instagram.com/anastasiakriv