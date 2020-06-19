Жетоны вместо рецептов, ступки для мазей и 50 алхимических знаков в интерьере. Показываем аптечный музей в Минске

За дверью аптеки в Троицком предместье – мир алхимика и эпоха СССР. На керамической плитке лекарственные травы, змеи, крокодилы. Да-да, в темное Средневековье их органы частенько шли на благо здоровья. В интерьерах зашифровано около 50 алхимических знаков. А полки украшает стилизованная под XVII век аптекарская посуда.

Валентина Сосонкина, ведущий специалист организационно-фармацевтического отдела РУП «Белфармация»:

Аптека в Троицком предместье была открыта в 1987 году, до этого на этом месте располагался обычный жилой дом, где проживало две семьи. Она специализировалась на изготовлении сборов из лекарственного растительного сырья.

И если первый этаж доступен взору каждого, на второй за вдохновением приходят врачи, студенты-медики и, конечно, любопытные экскурсанты. В кабинете истории фармации – открытие на каждом шагу.

Валентина Сосонкина:

И даже по цвету сигнатуры можно было определить, лекарство предназначено то ли для внутреннего потребления, если белого или зеленоватого цвета, или для наружного применения – желтого цвета.

Первая аптека в Беларуси появилась в 1561 году в Пинске – раньше, чем в Московском государстве. В Минске же – в 1748 году, предположительно, в одном из помещений Иезуитского коллегиума, владельцем был Ян Давид Шейба. Поколдовать над пилюлями и свечами можно прямо на месте. Комната для изготовления лекарств – живая лаборатория.

Так, этим ступочным хозяйством когда-то заведовала 34-я минская аптека. От полутора сантиметров до 50. В них готовили мази на все случаи жизни.

Валентина Сосонкина:

Аптечные работники довольно часто в своей работе использовали средство малой механизации, в том числе ложка-дозатор – это для фасовки порошков. Это советский период.

И роговая ложка, с помощью этой ложки фасовали порошки в дореволюционный период.

Среди 2.000 единиц хранения, 90% из которых оригинал, почетное место занимает фонарь. Дело в том, что в середине XIX века освещение в Минске было спиртовым – на все 80 градусов. Дабы не соблазнять прохожих, провизору Гольцбергу поручили важную миссию – добавлять туда скипидар. Ну, а пока фармацевты готовили волшебные смеси, клиенты не скучали в зале приема и ожиданий. В экспозиции он гордо носит имя торгового.

Валентина Сосонкина:

На руки больному выдавался вот такой корешок квитанционной книжки, где было указано ФИО и, имея номер серии, рецептар уже быстрее находил в аптеке это лекарственное средство и отпускал пациенту.

А в 80-ые годы прошлого столетия был внедрен так называемый жетонный метод. Жетоны были отдельно для мазей, для глазных капель.

Среди потертых картонных упаковок, фирменных печатей и стеклянных шприцов – медицинские пиявки. Гирудотерапия в Советском Союзе пользовалась спросом. Но на руки выдавали ограниченное количество. Среди эксклюзива и старинная библиотека.