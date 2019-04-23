Дети постригли друг друга электробритвой. Реакция их мамы вызывает аплодисменты – смешные кадры

Мама троих детей и медсестра Стефани Плюкнетт из США стала героиней в интернете, после ее реакции на то, как ее дети неумело постригли друг друга. По информации BuzzFeed News, женщина отлучилась буквально на пару минут. В это время ее дети – 5-летний Тедди, 3-летняя Элоиза и 2-летний Фред – нашли электрическую машинку для стрижки собак и подстригли друг друга.

Скриншот из видео со страницы twitter.com/itsiannn

«Когда я вошла на кухню, там стоял Тедди с машинкой в руках. Сначала он немного гордился собой», – сказала Стефани. Реакция Плюкнетт на случившееся заставила других родителей смеяться после того, как она поделилась забавным видео в Instagram, а ее младший брат опубликовал его в Twitter.

Скриншот из видео со страницы twitter.com/itsiannn

Плюкнетт сказала, что собиралась на работу в ночную смену и хотела быстро принять душ. Она оставила своих детей играть на заднем дворе. Именно здесь они и нашли пару машинок для стрижки собак, которые Стефани случайно не заметила во время уборки.

Скриншот из видео со страницы twitter.com/itsiannn

«В тот день я постригла собаку на улице, оставила машинку для стрижки на заднем дворе. Меня отвлекли, потом я пошла в магазин за продуктами, убрала дом и забыла про нее». Когда женщина поняла, что произошло, то ее первой реакцией было восклицание: «Нет, нет, нет». На видео заметно, что женщина со смехом и слезами одновременно пытается справиться с ситуацией. Она заверила Тедди, Элоизу и Фреда, что ничего страшного не произошло и это «просто волосы».

Скриншот из видео со страницы twitter.com/itsiannn

Малышка Элоиза с растерянным видом обернулась к маме и спросила: «Мама, ты можешь наложить больше волос на мою голову?»

Скриншот из видео со страницы twitter.com/itsiannn

Твит 21-летнего брата Стефани – Иэна, в котором он опубликовал видео, посмотрели более 9 миллионов раз и ретвитнули больше 210 тысяч раз. Плюкнетт рассказала, что дала разрешение своему брату поделиться роликом в соцсетях, но не знала, что видео станет вирусным.

Скриншот из видео со страницы twitter.com/itsiannn

Она сказала, что когда она увидела, сколько ретвитов было получено за первый день после публикации, ей стало страшно. «Это весело, но я также хочу защитить своих детей». К счастью, реакция на видео была в основном положительной и поддерживающей.

Фото: instagram.com/stephie_leigh_

Помимо смеха над неудачным событием, люди просто аплодируют Плюкнетт за то, как она справилась с ситуацией, за «хорошее воспитание» и за то, что она смогла сохранить самообладание. «Эта мама такая понимающая и общительная, на это замечательно смотреть. Когда ребенок признался, что подстриг волосы своего брата, она сказала ему: «Честно, это хорошо! Это просто волосы, они отрастают», – написал один из пользователей.

Фото: instagram.com/stephie_leigh_

Второй отметил, что «она удивительная мама. То, как она справилась, как она говорила со своими детьми и все еще заверяла их, что они прекрасны. Награда «мама года» достается ей». Прежде чем поговорить с детьми, Стефани призналась, что сначала позвонила мужу, который расплакался и заверил ее, что это «просто волосы» и что он придет домой, чтобы помочь ей. Затем он побрил головы своих детей налысо. Детям нравятся новые прически. Плюкнетт отметила, что они думают, что это выглядит «круто».

Фото: instagram.com/stephie_leigh_. Фото до приключений