Дети постригли друг друга электробритвой. Реакция их мамы вызывает аплодисменты – смешные кадры
Мама троих детей и медсестра Стефани Плюкнетт из США стала героиней в интернете, после ее реакции на то, как ее дети неумело постригли друг друга.
По информации BuzzFeed News, женщина отлучилась буквально на пару минут. В это время ее дети – 5-летний Тедди, 3-летняя Элоиза и 2-летний Фред – нашли электрическую машинку для стрижки собак и подстригли друг друга.
Скриншот из видео со страницы twitter.com/itsiannn
«Когда я вошла на кухню, там стоял Тедди с машинкой в руках. Сначала он немного гордился собой», – сказала Стефани.
Реакция Плюкнетт на случившееся заставила других родителей смеяться после того, как она поделилась забавным видео в Instagram, а ее младший брат опубликовал его в Twitter.
Скриншот из видео со страницы twitter.com/itsiannn
Плюкнетт сказала, что собиралась на работу в ночную смену и хотела быстро принять душ. Она оставила своих детей играть на заднем дворе. Именно здесь они и нашли пару машинок для стрижки собак, которые Стефани случайно не заметила во время уборки.
Скриншот из видео со страницы twitter.com/itsiannn
«В тот день я постригла собаку на улице, оставила машинку для стрижки на заднем дворе. Меня отвлекли, потом я пошла в магазин за продуктами, убрала дом и забыла про нее».
Когда женщина поняла, что произошло, то ее первой реакцией было восклицание: «Нет, нет, нет».
На видео заметно, что женщина со смехом и слезами одновременно пытается справиться с ситуацией. Она заверила Тедди, Элоизу и Фреда, что ничего страшного не произошло и это «просто волосы».
Скриншот из видео со страницы twitter.com/itsiannn
Малышка Элоиза с растерянным видом обернулась к маме и спросила: «Мама, ты можешь наложить больше волос на мою голову?»
Скриншот из видео со страницы twitter.com/itsiannn
Твит 21-летнего брата Стефани – Иэна, в котором он опубликовал видео, посмотрели более 9 миллионов раз и ретвитнули больше 210 тысяч раз.
Плюкнетт рассказала, что дала разрешение своему брату поделиться роликом в соцсетях, но не знала, что видео станет вирусным.
Скриншот из видео со страницы twitter.com/itsiannn
Она сказала, что когда она увидела, сколько ретвитов было получено за первый день после публикации, ей стало страшно. «Это весело, но я также хочу защитить своих детей».
К счастью, реакция на видео была в основном положительной и поддерживающей.
Фото: instagram.com/stephie_leigh_
Помимо смеха над неудачным событием, люди просто аплодируют Плюкнетт за то, как она справилась с ситуацией, за «хорошее воспитание» и за то, что она смогла сохранить самообладание.
«Эта мама такая понимающая и общительная, на это замечательно смотреть. Когда ребенок признался, что подстриг волосы своего брата, она сказала ему: «Честно, это хорошо! Это просто волосы, они отрастают», – написал один из пользователей.
Фото: instagram.com/stephie_leigh_
Второй отметил, что «она удивительная мама. То, как она справилась, как она говорила со своими детьми и все еще заверяла их, что они прекрасны. Награда «мама года» достается ей».
Прежде чем поговорить с детьми, Стефани призналась, что сначала позвонила мужу, который расплакался и заверил ее, что это «просто волосы» и что он придет домой, чтобы помочь ей. Затем он побрил головы своих детей налысо.
Детям нравятся новые прически. Плюкнетт отметила, что они думают, что это выглядит «круто».
Фото: instagram.com/stephie_leigh_. Фото до приключений
Она также рассказала, что получила сообщения от других матерей, которые признаются, что отреагировали бы гораздо жестче, если бы их дети поступили так же.
На Стефани хочет напомнить всем, что волосы «не определяют вас».
Стефани Плюкнетт:
Моя дочь говорит: «Теперь я выгляжу как мальчик », а я отвечаю: «Нет, ты прекрасна».
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