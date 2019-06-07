«Не позволил ему есть кошачью еду». Родители рассказали, почему их дети могут расплакаться – смешные истории
В жизни каждого человека случаются моменты, когда что-то может довести до слёз. События эти бывают как приятными, так и совершенно ужасными. Тем не менее иногда причина слёз оказывается смешной, часто это происходит с детьми.
Как сообщается на сайте «Bored Panda», родители порой сталкиваются с невероятными проблемами своих детей, которые вводят малышей в отчаяние, а у взрослых вызывают недоумение.
Мы решили отобрать девять самых смешных причин детских слёз.
1. Мост Золотые ворота на самом деле не золотой.
2. Жизнь очень трудна, когда ты не можешь взять книгу, на которой сидишь.
3. Он хотел сесть в автобус. В автобус, который показывался по телевизору.
Цветы жизни. Посмотрите, как заразительно смеются эти дети
4. Он съел свою сырную палочку и попросил добавки. Когда я распаковал новую и предложил ему – он вышел из себя, потому что он не хотел новую. Он хотел ту, которую уже съел.
5. Я «отказался» выключить Солнце, чтобы он смог зажечь тыкву.
6. Он хотел жёлтую чашку, поэтому я дал ему жёлтую чашку. Теперь его жизнь разрушена.
8. Я не позволил ему есть мусор.
9. Она вышла из себя, потому что ей не подошла моя обувь.
В этой ситуации детям грустно, а взрослым смешно. Но бывает и наоборот. Например, не так давно мы рассказывали о том, что случается, если оставить детей одних без присмотра на пару минут.
15 смешных случаев можно посмотреть здесь.