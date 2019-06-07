«Не позволил ему есть кошачью еду». Родители рассказали, почему их дети могут расплакаться – смешные истории

В жизни каждого человека случаются моменты, когда что-то может довести до слёз. События эти бывают как приятными, так и совершенно ужасными. Тем не менее иногда причина слёз оказывается смешной, часто это происходит с детьми.

Как сообщается на сайте «Bored Panda», родители порой сталкиваются с невероятными проблемами своих детей, которые вводят малышей в отчаяние, а у взрослых вызывают недоумение.

Мы решили отобрать девять самых смешных причин детских слёз.

1. Мост Золотые ворота на самом деле не золотой.