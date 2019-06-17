Почему мужчины становятся подкаблучниками?

Образ киношного «подкаблучника» знаком многим. Но и в жизни нередко встречаются мужчины, для которых слово женщины – закон. Эксперт человеческих душ Марина Прохорова предлагает рассмотреть природу этого явления с точки зрения психологии. Марина Прохорова, психолог:

Это мужчина с подавленной волей, который слабо идентифицирует свои желания и не может на них настаивать. Он слабо чувствует свои потребности и не находит в себе сил их удовлетворять.

В паре дамские угодники с удовольствием делегируют бразды правления женщине, перекладывают на неё груз ответственности, предпочитая не принимать решений. Таким образом, они демонстрируют свою любовь, подчёркивают значимость слабого пола. Психологи утверждают, преувеличенное значение культа женщины – родом из детства. В фокусе – взаимоотношения с матерью. Именно по её образу и подобию зачастую мужчины впоследствии выбирают себе спутниц жизни. Марина Прохорова:

По отрицательным характеристикам, в том числе. Если мальчик рос с матерью контролирующей, подавляющей, особенно если это неполная семья, если отсутствует отец в семье, ребёнок может делать всё возможное, чтобы не расстраивать маму, пытаться ей угодить.

Сила чувств к матери заключает мальчика в оковы сопереживания. Постепенно ребёнок забывает о собственных потребностях. Неизбежен момент, когда привычный сценарий общения с противоположным полом он начнёт проживать и во взрослой жизни. А если дама его сердца ещё и согласна с расстановкой ролей в этой любовной картине, то, находясь во власти женского доминирования, слабый мужчина чувствует себя вполне комфортно. Марина, Прохорова:

Есть такие женщины, которые тоже привыкли к одному варианту существования в паре, где они волевые, активные, где они всю ответственность за пару возлагают на себя, на свои плечи, соответственно, это такой хороший вполне себе союз.

Однако, когда мужская мягкотелость становится причиной конфликтов в отношениях, единственный путь к внутренней трансформации – помощь психолога и поддержка близких. Марина Прохорова:

Здесь имеет место семейная терапия, можно помочь ему развить в себе какие-то качества, узнать себя с новых сторон, тогда человек начинает меняться.