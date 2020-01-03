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Начало нежной дружбы. Показываем снимок 3-дневного ребёнка и котёнка

03 января 2020 13:17
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Иногда в Новый год в гости приходит не Дедушка Мороз, а аист. В таком случае в семье случается пополнение. И нередко для родителей это самый лучший подарок. 

Пользователь Reddit Andybee02 показал фотографию, на которой запечатлены трёхдневный ребёнок и котёнок, которые спят вместе. С большинством комментаторов случился приступ умиления. 

Начало нежной дружбы. Показываем снимок 3-дневного ребёнка и котёнка -1

Фото: reddit.com/user/andybee02 

Впрочем, несколько пользователей пошутили, что теперь родителям нужно не перепутать одного малыша с другим. 

Впереди у ребёнка и котёнка долгая дружба. А совсем недавно мы показывали, как за 13 лет изменились девушка и собака.

Взглянуть на их снимки можно здесь

# Дети # калейдоскоп # Фотофакт

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