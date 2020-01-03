Начало нежной дружбы. Показываем снимок 3-дневного ребёнка и котёнка

Иногда в Новый год в гости приходит не Дедушка Мороз, а аист. В таком случае в семье случается пополнение. И нередко для родителей это самый лучший подарок.

Пользователь Reddit Andybee02 показал фотографию, на которой запечатлены трёхдневный ребёнок и котёнок, которые спят вместе. С большинством комментаторов случился приступ умиления.