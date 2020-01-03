Начало нежной дружбы. Показываем снимок 3-дневного ребёнка и котёнка
Иногда в Новый год в гости приходит не Дедушка Мороз, а аист. В таком случае в семье случается пополнение. И нередко для родителей это самый лучший подарок.
Пользователь Reddit Andybee02 показал фотографию, на которой запечатлены трёхдневный ребёнок и котёнок, которые спят вместе. С большинством комментаторов случился приступ умиления.
Фото: reddit.com/user/andybee02
Впрочем, несколько пользователей пошутили, что теперь родителям нужно не перепутать одного малыша с другим.
Впереди у ребёнка и котёнка долгая дружба. А совсем недавно мы показывали, как за 13 лет изменились девушка и собака.
Взглянуть на их снимки можно здесь.