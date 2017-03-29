РАЙское место: кто победил на премии «Ника» и что постили гости в соцсетях

Новости России. 28 марта состоялось юбилейное вручение национальной кинематографической премии «Ника». Награждение проходило в 30-ый раз. Главную награду за лучший игровой фильм получила драма Андрея Кончаловского «Рай». Напомним, ранее эту картину признали лучшей на церемонии «Золотой орел». Также Андрей Кончаловский был награжден «Никой» во второй по значимости категории – за лучшую режиссуру.



Фото: Александр Толстов/ SPLETNIK.RU

Кроме работы Кончаловского, на главный приз были номинированы фильмы «Ученик», «Дуэлянт», «Коллектор» «Монах и бес», «Дама пик».

Кадр из фильма «Рай». Фото: film.ru

В главных актерских номинациях победа досталась исполнительнице центральной роли в фильме «Рай» – Юлии Высоцкой и Тимофею Трибунцеву, который сыграл в фильме «Монах и бес». Вместе с ними на награды номинировались Наталья Павленкова («Зоология») и Ксения Раппопорт («Дама Пик») среди женщин и Константин Хабенский («Коллектор») и Михаил Ефремов («Хороший мальчик») среди мужчин.



Юлия Высоцкая с наградой. Фото: Александр Толстов/ SPLETNIK.RU

За лучшую роль второго плана статуэтку получили одновременно две актрисы – Юлия Ауг из фильма «Ученик» и Елена Коренева из драмы «Ее звали Муму». Среди мужчин эту награду получил Борис Каморзин за роль в драме «Монах и бес».

Кадр из фильма «Монах и бес». Фото: kino-teatr.ru

Историческая драма «Дуэлянт» получила призы за лучшую работу оператора и художника-постановщика. За лучшую музыку кинематографисты наградили фильм «Герой».

Кадр со съемок фильма «Дуэлянт». Фото: filmz.ru

Среди документальных работ отметили фильм Виталия Манского «В лучах солнца» о жизни северокорейской маленькой девочки. А открытием года назвали режиссера драмы «Коллектор» – Алексея Красовского.

Кадр со съемок фильма «Коллектор». Фото: filmz.ru

Мы посмотрели, что публиковали гости церемонии в социальных сетях. Марина Александрова

Фото: mar_alexandrova

Светлана Устинова с победительницей премии Юлией Ауг

Фото: svetaustinova

Надежда Оболенцева с победителем специального приза имени Эльдара Рязанова – Александром Сокуровым

Фото: nadineobolentseva

Наталия Медведева

Фото: natalymedvedeva

Фото: natalymedvedeva

Виталий Манский

Фото: facebook.com/vitaliy.manski

Фото: facebook.com/vitaliy.manski

Станислав Садальский

Фото: stassadal

Вадим Верник (орфография и пунктуация автора сохранены)

Только что вместе с Мариной Александровой вручили премию «Ника» за лучшую работу художника по костюмам! Поздравляю Татьяну Патрахальцеву (фильм «Дуэлянт»)! Фото: vadim_vernik

Вячеслав Манучаров

Фото: manucharov

Эвелина Блёданс