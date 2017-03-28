Николай Носков госпитализирован в тяжелом состоянии

Новости России. Певец Николай Носков экстренно доставлен в больницу. Как сообщает пресс-служба артиста, состояние 61-летнего мужчины удалось стабилизировать. Его готовят к операции.

Пресс-служба Николая Носкова:

В настоящее время Николай Иванович находится в клиническом госпитале «Лапино», где проходит курс интенсивной терапии. Артист поступил в отделение в тяжелом состоянии, которое специалистам удалось стабилизировать. По результатам проведенного обследования врачи готовят его к операции по удалению тромба в шейном отделе.

В социальных сетях поклонники Носкова желают артисту скорейшего выздоровления.

Многие отмечают, что здоровье артиста подорвал напряженный график. Напомним, год назад в интервью в программе «Простые вопросы» Николай Носков рассказывал: «работаю как подорванный» (здесь подробнее).