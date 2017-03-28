«Будучи аутистом, он не разговаривал до 4 лет и никто не обещал, что он заговорит вообще»: Анна Нетребко рассказала о достижениях сына
Новости России. Сыну оперной певицы Анны Нетребко – восемь лет. На своих страницах в социальных сетях знаменитая мама регулярно рассказывают об успехах своего ребенка.
Анна Нетребко (запись в Instagram):
Для тех, кто спрашивал, говорит ли ТиЯго по-русски, отвечаю: говорит. Будучи аутистом он не разговаривал до 4 лет и никто не обещал, что он заговорит вообще. Но, дай Бог здоровья педагогам и терапистам института АБА в Нью-Йорке, которые с ним работают! Результат на лицо. И первый язык его английский.
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Источник: instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago/
В 2013-м Анна Нетребко решилась рассказать во всеуслышание: у ее сына – аутизм.
Услышав диагноз, молодая мама растерялась, но быстро взяла себя в руки. И стала действовать.
Анна Нетребко:
Я думаю, ну не разговаривает. Ну иногда говорит что-то, когда ему надо. А не разговаривает, потому что он слышит четыре языка. А потом мы заметили, что иногда ты к нему обращаешься, а он вообще не реагирует… И началось. Но никто не мог помочь. Никто не знает, как с этим бороться и почему. Говорят, это, какие-то изменения генетические.
Источник: instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago/
Поклонники Анны Нетребко уверены: Тьяго пойдет по стопам своей мамы. К такому выводу они пришли после видеозаписи, опубликованной Нетребко в соцсети. Мальчик поет и играет на гитаре.
В одном интервью оперная певица обратилась ко всем мамам, которые оказались в подобной ситуации. «Я хочу сказать тем женщинам, у которых дети-аутисты, что бояться не надо, что это все можно развить до нормальных стандартов, что дети должны ходить в школу и учиться», – отметила Нетребко.
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