«Будучи аутистом, он не разговаривал до 4 лет и никто не обещал, что он заговорит вообще»: Анна Нетребко рассказала о достижениях сына

Новости России. Сыну оперной певицы Анны Нетребко – восемь лет. На своих страницах в социальных сетях знаменитая мама регулярно рассказывают об успехах своего ребенка.



Анна Нетребко (запись в Instagram):

Для тех, кто спрашивал, говорит ли ТиЯго по-русски, отвечаю: говорит. Будучи аутистом он не разговаривал до 4 лет и никто не обещал, что он заговорит вообще. Но, дай Бог здоровья педагогам и терапистам института АБА в Нью-Йорке, которые с ним работают! Результат на лицо. И первый язык его английский. Дети с особенностями развития в рамках Белорусской недели моды представили коллекцию одежды (подробнее).



Источник: instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago/

В 2013-м Анна Нетребко решилась рассказать во всеуслышание: у ее сына – аутизм. Услышав диагноз, молодая мама растерялась, но быстро взяла себя в руки. И стала действовать. Анна Нетребко:

Я думаю, ну не разговаривает. Ну иногда говорит что-то, когда ему надо. А не разговаривает, потому что он слышит четыре языка. А потом мы заметили, что иногда ты к нему обращаешься, а он вообще не реагирует… И началось. Но никто не мог помочь. Никто не знает, как с этим бороться и почему. Говорят, это, какие-то изменения генетические.



Источник: instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago/