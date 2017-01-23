Премьеры 2017: самые интересные отзывы о фильме Кончаловского «Рай»
Новости России. Фильм, в котором Италию снимали в Ялте, а бараки – под Москвой. Зато французское вино в кадре всегда было настоящим, и Юлию Высоцкую побрили под машинку совсем без шуток. Ради съемок этой картины были отсмотрены несколько сот часов видео- и фотоматериалов их архивов России, Германии, Франции, Америки.
Мировая премьера фильма Андрея Кончаловского «Рай» состоялась 8 сентября 2016 года на Венецианском кинофестивале.
После ажиотажа на показе никто не был удивлен, когда наградой стал «Серебряный лев» за режиссерскую работу. Лента уже вошла в шорт-лист «Оскара» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Осталось подождать 24 января, и станет известно, увезет ли Андрей Сергеевич свою первую золотую статуэтку.
18 января прошла премьера в Москве. Это значит, что совсем скоро она «доедет» и до Беларуси.
Премьера в Минске анонсируется 14 февраля, а пока мы собрали для вас отзывы людей, побывавших на закрытом показе в Москве (авторская орфография и пунктуация комментариев сохранены).
Юлия Пересильд, актриса театра и кино:
Столько мыслей. Эмоций. Шла абсолютно больная. С тяжелой головой. От гриппа не отошедшая. Фильм накрыл. Накрыл целиком. Как больно. Страшно. Как не хочется повторить. Как не хочется превратиться или возомнить себя «сверхчеловеками». Как страшно быть с обеих сторон Войны, с обеих... Андрей Сергеевич, Спасибо за миллион вопросов, не дающих теперь спать, есть, говорить, думать... Юлия Высоцкая прекрасна. Жесткая и нежная. Безапелляционно убивающая своими глазами, смотрящими насквозь, сквозь... трагедия, без сантиментов, без мелодрамы. Кино. Эта любовь немецких офицеров к Чехову, русской литературе, это непонимание, как можно так поступать, читая Чехова и Толстого, кто это с ними сделал!??????? эти документальные фотографии. От которых бегут мурашки и перестаёшь дышать от ужаса. От ада на земле, кот уже был. Не верится. Невозможно в это поверить, но это все было и самое страшное, что нет гарантий, что это не ПОВТОРИТСЯ... не дай, Боже!!!!
Татьяна Навка, фигуристка:
Как говорится, с корабля – на бал: сразу попала на замечательный фильм Андрея Кончаловского «Рай»!!! Потрясающее кино, которое заставляет задуматься о добре и зле, о любви и преданности, о дружбе и самопожертвовании и вообще заставляет переосмыслить собственную философию жизни!!! Великолепная игра Юлии Высоцкой проникает в самые глубины человеческих душ!!! Браво режиссёру, браво @vysotskayajulia и всей команде!!
Бенджамин Лат, генеральный продюсер российского радио:
Посмотрел «Рай» Кончаловского. Пронес фильм через себя. Слов нет… Есть только благодарность Всевышнему за мир, свободу и покой.
Аскар Басыров, Уфа, Россия:
Задумались) Обсуждаем новую работу Андрея Кончаловского «Рай». 2 часа на одном дыхании. В 79 лет снимать кино на уровне наград Венецианского кинофестиваля, это дорогого стоит. Сходите в кино, не пожалеете, но не надейтесь на лёгкую прогулку)
Павел Воронин, Санкт-Петербург, Россия:
Сегодня понял, что из российского кинематографа могу смотреть только исторические и документальные фильмы, ибо их снимают у нас очень хорошо. «Рай» – фильм поистине гениальный. На протяжении всего фильма ты сидишь в напряжении, а после ты находишься, наверное, в потрясении от увиденного. Об игре актёров можно только сказать, что это великолепно. В общем, фильм советую посмотреть, думаю, он не может не понравится.
hamm4ik (отзыв размещен на kino_kotomitskie):
«Рай» – в очередной раз убедились, что наши ещё умеют снимать фильмы. Жаль, что так редко.
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Огромным плюсом фильма является сценарий. Все персонажи прописаны и понятны. Идея с монологами – отдельный разговор, весь фильм думаешь к чему они и зачем (в конце, конечно же, все станет ясно)? Вопрос для посмотревших – удивились или догадались? Без них это было бы просто кино про войну и истребление евреев, но эти монологи делают картину запоминающейся, сильной, такой глубокой! Так же стоит отметить чёрно-белое решение фильма и одноголосый дубляж. Всё это создаёт нужную атмосферу, позволяя погрузиться, не отвлекаясь на мелочи.
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Хочется много говорить и написать про этот фильм, лучше сходите сами и посмотрите, но только если есть желание выйти из зала с кучей философских мыслей в голове и тяжёлым остатком в сердце. Кино не из лёгких, подумайте прежде чем пойти! Хотя мы считаем, что данный проект точно нужно поддержать рублём. Не зря же его на Оскар выдвинули от России (хотя по нашему скромному мнению награду эту ему не дадут).
P.S. Jedem das Seine – каждому своё. У всех свой рай и путь к нему.
mitchelkaa:
Многие хорошие фильмы обходят стороной российского зрителя. Что говорить о провинции, в которой выбор фильмов кинотеатрами обуславливается критериями масспотреба и окупаемости за прокат. Мол, провинциалы один фиг ничего не понимают и не принесут денежки в кассы. И это отвратительно! Подлинное искусство давно приобрело циничное свойство элитарности, но фильмов «не для зрителей» не снимают. Конечно, вкусы разные, но это навязанное ограничение #мояругань
Отзывы взяты из открытых аккаунтов сети Instagram.
Автор: Анна Лисица