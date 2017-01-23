Премьеры 2017: самые интересные отзывы о фильме Кончаловского «Рай»

Новости России. Фильм, в котором Италию снимали в Ялте, а бараки – под Москвой. Зато французское вино в кадре всегда было настоящим, и Юлию Высоцкую побрили под машинку совсем без шуток. Ради съемок этой картины были отсмотрены несколько сот часов видео- и фотоматериалов их архивов России, Германии, Франции, Америки. Мировая премьера фильма Андрея Кончаловского «Рай» состоялась 8 сентября 2016 года на Венецианском кинофестивале. После ажиотажа на показе никто не был удивлен, когда наградой стал «Серебряный лев» за режиссерскую работу. Лента уже вошла в шорт-лист «Оскара» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Осталось подождать 24 января, и станет известно, увезет ли Андрей Сергеевич свою первую золотую статуэтку. 18 января прошла премьера в Москве. Это значит, что совсем скоро она «доедет» и до Беларуси.

Премьера в Минске анонсируется 14 февраля, а пока мы собрали для вас отзывы людей, побывавших на закрытом показе в Москве (авторская орфография и пунктуация комментариев сохранены). Юлия Пересильд, актриса театра и кино:

Столько мыслей. Эмоций. Шла абсолютно больная. С тяжелой головой. От гриппа не отошедшая. Фильм накрыл. Накрыл целиком. Как больно. Страшно. Как не хочется повторить. Как не хочется превратиться или возомнить себя «сверхчеловеками». Как страшно быть с обеих сторон Войны, с обеих... Андрей Сергеевич, Спасибо за миллион вопросов, не дающих теперь спать, есть, говорить, думать... Юлия Высоцкая прекрасна. Жесткая и нежная. Безапелляционно убивающая своими глазами, смотрящими насквозь, сквозь... трагедия, без сантиментов, без мелодрамы. Кино. Эта любовь немецких офицеров к Чехову, русской литературе, это непонимание, как можно так поступать, читая Чехова и Толстого, кто это с ними сделал!??????? эти документальные фотографии. От которых бегут мурашки и перестаёшь дышать от ужаса. От ада на земле, кот уже был. Не верится. Невозможно в это поверить, но это все было и самое страшное, что нет гарантий, что это не ПОВТОРИТСЯ... не дай, Боже!!!! Татьяна Навка, фигуристка:

Как говорится, с корабля – на бал: сразу попала на замечательный фильм Андрея Кончаловского «Рай»!!! Потрясающее кино, которое заставляет задуматься о добре и зле, о любви и преданности, о дружбе и самопожертвовании и вообще заставляет переосмыслить собственную философию жизни!!! Великолепная игра Юлии Высоцкой проникает в самые глубины человеческих душ!!! Браво режиссёру, браво @vysotskayajulia и всей команде!!

Бенджамин Лат, генеральный продюсер российского радио:

Посмотрел «Рай» Кончаловского. Пронес фильм через себя. Слов нет… Есть только благодарность Всевышнему за мир, свободу и покой. Аскар Басыров, Уфа, Россия:

Задумались) Обсуждаем новую работу Андрея Кончаловского «Рай». 2 часа на одном дыхании. В 79 лет снимать кино на уровне наград Венецианского кинофестиваля, это дорогого стоит. Сходите в кино, не пожалеете, но не надейтесь на лёгкую прогулку) Павел Воронин, Санкт-Петербург, Россия:

Сегодня понял, что из российского кинематографа могу смотреть только исторические и документальные фильмы, ибо их снимают у нас очень хорошо. «Рай» – фильм поистине гениальный. На протяжении всего фильма ты сидишь в напряжении, а после ты находишься, наверное, в потрясении от увиденного. Об игре актёров можно только сказать, что это великолепно. В общем, фильм советую посмотреть, думаю, он не может не понравится.