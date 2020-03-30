«Радзивилл привозил сюда леопардов и обезьян». Почему стоит побывать в парке «Альба» в Несвиже

Отправляемся в Несвижский лесопарк «Альба» – бывшую резиденцию Радзивиллов. Власти города Несвижа, лесхоз и энтузиасты давно мечтали возродить это знаковое для белорусской истории место. И вот на днях там состоялся первый субботник. Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – психолог, инициатор субботника в парке «Альба» – Анна Полын и лесничий Несвижского опытно-производственного лесничества ГЛХУ «Клецкий лесхоз» – Виктор Бобко.

Как пришла такая идея? Виктор Бобко, лесничий Несвижского опытно-производственного лесничества ГЛХУ «Клецкий лесхоз»:

Идея пришла давно, уже лет 5 я пытаюсь воплотить ее, кое-что мы делаем: проводим рубки, санитарные уборки, убираем захламленности, мусор. Хочется, чтобы парк «Альба» был еще таким знаковым объектом. За 2019 год Несвижский замок посетило более 46 тысяч туристов, но никто из них не был на «Альбе», там не было никаких экскурсий и это немного забывается. Что это за парк? Виктор Бобко:

«Альба» – это летняя резиденция Радзивиллов, она создавалась где-то в XVI веке. Радзивиллы очень любили охотиться. Были созданы там в 1750-60-х годах очень большие зверинцы, где обитали и наши животные: олень, лось, косуля, так Радзивилл привозил и леопардов, и обезьян, но на них не охотились, они жили в закрытых вольерах, и они были первыми в Беларуси, больше таких зверинцев не было.

Была мореходка. Если первоначально «Альба» находилась на болотистой местности, т. е. Радзивиллами были проведены большие работы по осушению этих каналов, создана система шести прудов, создана альтана – это остров, к которому подходят пять лучей. Все это очень интересно. Ходили даже маленькие суда, обучали каким-то мореходным навыкам. Было все, конечно, интересно, но, к сожалению, после 1812 года парк уже не возрождался. Он закладывался по каким-то особым магическим правилам. Какие легенды на этот счет существуют? Анна Полын, психолог, инициатор субботника в парке «Альба»:

Конечно, сами Радзивиллы были глубоко религиозными, верующими и действительно там не обходилось без такого лейтмотива, что «Альба» – это именно место духовное или даже сакральное, интимное для их рода. Если замок – это было как место для того, чтобы приглашать гостей, то «Альба» было что-то для души. В частности первый Радзивилл, который занялся и Несвижом, и «Альбой», – это Николай Сиротка. Он одним из первых зданий в «Альбе» построил эрмитариум – это место, куда люди уходили молиться. Он сам там уединялся и молился, а когда ему нужно было куда-то уехать, он приглашал иезуитских монахов, и они продолжали вот эту молитвенную традицию. Место очень такое намоленное и энергетичное.