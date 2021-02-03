Парень прошёл путь от бездомного до сотрудника крупной компании. На это понадобилось 7 лет упорного труда

Безработный и бездомный мужчина всегда верил, что у него есть потенциал изменить свою жизнь. За семь лет все поняли, что это не было простой мечтой.

В то время Adrenaline donkey жил в своей деревне и искал любую работу. Это было сразу после окончания школы, у парня не было денег, чтобы оплачивать обучение в колледже. При поступлении в первый раз юноша не смог претендовать на стипендию.

Каким-то образом Adrenaline donkey оказался на улице. Хотя ему приходилось проситься ночевать у друзей и знакомых, а также подрабатывать для того, чтобы покупать себе еду, молодой человек продолжал верить в свою мечту и старательно учился.

Ещё через год Adrenaline donkey смог получить стипендию. Он также участвовал в различных конкурсах, получал академические награды, проводил исследования. Когда парень уже учился в магистратуре, его исследования заметили в одной крупной компании. В итоге начинающего генного инженера пригласили работать туда.