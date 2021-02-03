Парень прошёл путь от бездомного до сотрудника крупной компании. На это понадобилось 7 лет упорного труда

Безработный и бездомный мужчина всегда верил, что у него есть потенциал изменить свою жизнь. За семь лет все поняли, что это не было простой мечтой.
Пользователь Reddit под ником Adrenaline donkey поделился двумя своими фотографиями. На первом снимке парень находится возле старого кирпичного здания, в потрёпанной одежде и изношенной обуви.
Фото: reddit.com/user/adrenaline_donkey
В то время Adrenaline donkey жил в своей деревне и искал любую работу. Это было сразу после окончания школы, у парня не было денег, чтобы оплачивать обучение в колледже. При поступлении в первый раз юноша не смог претендовать на стипендию.
Каким-то образом Adrenaline donkey оказался на улице. Хотя ему приходилось проситься ночевать у друзей и знакомых, а также подрабатывать для того, чтобы покупать себе еду, молодой человек продолжал верить в свою мечту и старательно учился.
Ещё через год Adrenaline donkey смог получить стипендию. Он также участвовал в различных конкурсах, получал академические награды, проводил исследования. Когда парень уже учился в магистратуре, его исследования заметили в одной крупной компании. В итоге начинающего генного инженера пригласили работать туда.
Фото: reddit.com/user/adrenaline_donkey
Пользователи Reddit были крайне впечатлены успехами автора публикации. Мужчина добавил, что он родом из Южной Африки. После этого комментаторы были восхищены ещё больше.
Кстати, ранее мы рассказывали о людях, которые изменили свою жизнь после увольнения. И теперь они чувствуют себя намного счастливее – подробнее здесь.