4 мая – Международный день апельсинового сока. Чем ещё известна эта дата?

День пожарных

4 мая свой профессиональный праздник – День пожарных – на международном уровне отмечают люди мужественной профессии, спасающие жизни от огня. Спасателей объединяют такие качества, как профессионализм, мужество, решительность, самоотверженность. Традиционно 4 мая пожарные во многих странах вспоминают своих товарищей, отдавших свои жизни во имя жизней других людей. Символ праздника – красно-синяя лента, цвета олицетворяют огонь и воду. Пожарный, выполняя свою работу, становится борцом с огненной стихией, используя в своих целях силу другой стихии – воды.

4 мая – День рождения складного зонтика. Вообще зонт имеет более чем 1 000-летнюю историю. Родина зонтов – Китай. Первые аксессуары появились в XI веке до нашей эры. Но только 4 мая 1715 года французский предприниматель Мариус изобрел новую, складную модель зонта с тентом из плотной ткани. А первые телескопические модели, которые без проблем помещались в дамской сумочке, появились в XX столетии. Сегодняшний ассортимент зонтиков поистине широчайший. Это асимметричные, прозрачные модели, а также зонты-плащи, зонты-шляпы и многие другие.

Сегодня отмечается очень необычный праздник – Международный день уважения кур. Действительно, этих птиц часто незаслуженно считают глупыми и даже вовсе не принимают за птиц. Но куры не только источник мяса и яиц для человека. Их уникальные способности и особенности заслуживают уважения и защиты. У кур сложная социальная структура, они общаются с помощью разнообразных звуков и знаков, проявляют интеллектуальные навыки: запоминают лица, решают некоторые задачи, у них есть самосознание.

Куры также способны к эмоциональным реакциям: радости, грусти, страху и состраданию. Международный день уважения кур призывает нас пересмотреть отношение к этим пернатым созданиям и признать их живыми существами с правом на жизнь без страданий и насилия. Как говорит лозунг этого праздника: «Куры – не еда. Куры – друзья».

Международный день апельсинового сока