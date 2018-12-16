Психологи узнали, что помогает супругам избавиться от ссор

Новости США. Американские исследователи узнали, что избавиться от ссор супругам помогают долгие годы совместной жизни.

Как сообщает Американская психологическая ассоциация, 13 лет учёные наблюдали за двумя группами семейных пар. В первую группу попадали добровольцы, брак которых длился не менее 15 лет при возрасте 40-50 лет. Во вторую группу попадали супруги, которые состояли в браке не менее 35 лет при возрасте 60-70 лет.

Психологи приглашали добровольцев каждые пять лет, всего три раза. Результаты исследования основаны лишь на тех парах, которые посетили все сеансы (87%).

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Супругам предлагалось 15 минут рассказывать обо всех разногласиях, которые у них возникают в повседневной жизни. Также нужно было уточнять, как именно происходят споры. В некоторых случаях психологи могли воочию увидеть конфликт.

Когда этап наблюдения и изучения семейных пар завершился, учёные подвели итоги и составили графики. Каждые пять лет кривая агрессии, желания защититься, напряжения, страха и жалоб неизменно снижалась. В то же время кривая юмора, радости от общения и доверия возрастала.

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Положительные изменения происходили в обеих группах, однако в первой заметнее. Добровольцы из первой группы на начальном этапе проявляли больше негатива, чем супруги из второй группы.

Авторы исследования упоминают, что полученные результаты могут частично объяснять, почему семейные пары живут дольше, чем не обременённые узами брака пожилые люди. Жизнь продлевают позитивные эмоции.