Ближе нельзя. На The Fashion Awards знаменитостей не подпускали к Меган Маркл

Новости Великобритании. На The Fashion Awards звёздам не разрешали приближаться к Меган Маркл. Появление беременной герцогини Сассекской на лондонском мероприятии стало неожиданностью для пришедших знаменитостей. Вскоре стало понятно, что Меган пришла с целью вручить награду креативному директору Givenchy Клэр Уэйт Келлер. Женщину признали дизайнером года Британии и, кроме того, это она сшила свадебное платье для Маркл.

Фото: instagram.com/rosamundpike

«Такой необыкновенный момент эмоций и любви к этой потрясающей женщине, которая изменила мою жизнь. Спасибо тебе», – написала Клэр в Instagram. Кстати, дизайнер смогла сфотографироваться с герцогиней Сассекской, как и актриса Розамунд Пайк. Беременная Меган Маркл ошеломила толпу модников элегантным образом «total black»

Фото: instagram.com/rosamundpike

Многим другим повезло меньше – они не смогли даже подойти к Меган, чтобы поздороваться с ней. Согласно некоторым источникам, правила безопасности были настолько серьёзны, что когда Маркл куда-то шла, её путь должен был освобождаться от людей. Это вызвало шквал негодования, но мешать офицерам охраны королевской семьи выполнять свои обязанности никто не рискнул.

Фото: instagram.com/clarewaightkeller