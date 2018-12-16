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Ближе нельзя. На The Fashion Awards знаменитостей не подпускали к Меган Маркл

16 декабря 2018 12:08
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Новости Великобритании. На The Fashion Awards звёздам не разрешали приближаться к Меган Маркл.  

Появление беременной герцогини Сассекской на лондонском мероприятии стало неожиданностью для пришедших знаменитостей. Вскоре стало понятно, что Меган пришла с целью вручить награду креативному директору Givenchy Клэр Уэйт Келлер. Женщину признали дизайнером года Британии и, кроме того, это она сшила свадебное платье для Маркл.  

Ближе нельзя. На The Fashion Awards знаменитостей не подпускали к Меган Маркл-1

Фото: instagram.com/rosamundpike  

«Такой необыкновенный момент эмоций и любви к этой потрясающей женщине, которая изменила мою жизнь. Спасибо тебе», – написала Клэр в Instagram.  

Кстати, дизайнер смогла сфотографироваться с герцогиней Сассекской, как и актриса Розамунд Пайк.  

Беременная Меган Маркл ошеломила толпу модников элегантным образом «total black»  

Ближе нельзя. На The Fashion Awards знаменитостей не подпускали к Меган Маркл-4

Фото: instagram.com/rosamundpike  

Многим другим повезло меньше – они не смогли даже подойти к Меган, чтобы поздороваться с ней. Согласно некоторым источникам, правила безопасности были настолько серьёзны, что когда Маркл куда-то шла, её путь должен был освобождаться от людей.  

Это вызвало шквал негодования, но мешать офицерам охраны королевской семьи выполнять свои обязанности никто не рискнул.  

Ближе нельзя. На The Fashion Awards знаменитостей не подпускали к Меган Маркл-7

Фото: instagram.com/clarewaightkeller  

Многие поклонники королевской семьи обращают внимание на то, что герцогиня Сассекская постоянно трогает свой живот. По словам экспертов, в этом нет ничего странного и, более того, такое поведение Меган идёт только на пользу ребёнку.  

«Для мамы и ребёнка это хорошо, трогать – значит успокаивать» (здесь подробнее).  

# Королевская семья # калейдоскоп # Меган Маркл # Клэр Уэйт Келлер # Розамунд Пайк

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