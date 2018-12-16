9 лет съёмок: насколько похожи идущие на работу люди?
Новости США. Датский фотограф Питер Фанч девять лет фотографировал в Нью-Йорке идущих на работу людей. Через некоторое время после начала проекта Фанч заметил, что в объектив его фотоаппарата иногда попадают одни и те же люди.
Как рассказывается на сайте Питера, он снимал прохожих на углу улиц 42-ая и Вандербилт. Вскоре мужчина обратил внимание, что на фотографиях люди получаются очень похоже. То есть, в одно и то же время, с примерно таким же выражением лица, в похожей одежде. Так появился проект под названием «На углу 42-й и Вандербилт авеню», несколько фотографий которого представлены ниже.
1. 10 июля 2012 года (09:21:20) и 27 июня 2012 года (09:16:42).
2. 27 июня 2012 года (08:33:09) и 8 июня 2012 года (08:25:58).
3. 10 июля 2012 года (08:48:41) и 23 июля 2012 года (09:01:12).
4. 17 июля 2012 года (08:36:03) и 8 июня 2012 года (08:43:58).
5. 8 июня 2012 года (09:25:50) и 7 июня 2012 (09:07:42).
6. 27 июня 2012 года (09:07:28) и 17 июля 2012 года (09:17:44).
7. 19 июня 2013 года (08:43:01) и 20 июля 2012 года (09:16:52).
8. 8 июня 2012 года (08:57:45) и 7 июня 2012 года (08:48:46).
9. 11 июня 2012 года (09:16:42) и 27 июня 2012 года (09:09:27).
10. 25 мая 2016 года (09:00:43) и 23 мая 2016 года (09:05:31).
11. 28 июня 2007 года (08:59:39) и 3 июля 2012 года (08:54:01).
Сложно сказать, какой смысл вложил в свою подборку снимков фотограф. Возможно, что все идущие по утрам на работу люди в чём-то похожи между собой. Возможно, что у людей есть привычки, которым они неизменно следуют. Возможно, что-то другое.
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