9 лет съёмок: насколько похожи идущие на работу люди?

Новости США. Датский фотограф Питер Фанч девять лет фотографировал в Нью-Йорке идущих на работу людей. Через некоторое время после начала проекта Фанч заметил, что в объектив его фотоаппарата иногда попадают одни и те же люди.

Как рассказывается на сайте Питера, он снимал прохожих на углу улиц 42-ая и Вандербилт. Вскоре мужчина обратил внимание, что на фотографиях люди получаются очень похоже. То есть, в одно и то же время, с примерно таким же выражением лица, в похожей одежде. Так появился проект под названием «На углу 42-й и Вандербилт авеню», несколько фотографий которого представлены ниже.

1. 10 июля 2012 года (09:21:20) и 27 июня 2012 года (09:16:42).