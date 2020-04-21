На войне и про войну. Письма для Елены Мазаник, был ли глобус у Гитлера и товарищ Брежнев на стене блиндажа

75 лет после войны. Мы преклоняемся перед мужеством наших родителей, дедов и прадедов, переживших войну или оставшихся на ней. Нам уже много известно о тех годах. От самих ветеранов, из учебников, книг и кино. И чем больше проходит времени, тем больше открывается страниц – новых фактов, судеб, событий. В том числе и смешных, нелепых, забавных - таких, о которых бывшие фронтовики и партизаны не рассказывали на встречах с пионерами. А ведь и эти истории были – жизнь. Их не вычеркнуть из героического прошлого нашего народа-победителя.

Анита Кубе: «Я не держу зла…»

В 1943 году в оккупированном Минске был убит немецкий гауляйтер Вильгельм Кубе. Мину под кровать заложила Елена Мазаник, которая в доме работала горничной. Окончилась война. Казалось бы, живи и наслаждайся славой, пользуйся любовью соотечественников и льготами Героя Советского Союза, выступай перед школьниками. Но всё это не сильно увлекало бывшую подпольщицу. Она предпочитала затворничество. Говорят, очень боялась мести: либо со стороны семьи Кубе, либо родственников трёхсот минчан, казненных немцами за смерть гауляйтера. А тут ещё эта Анита – вдова убиенного фашиста. Зачем она пишет письма, передает фотографии своих взрослеющих сыновей? Мазаник даже прикасаться к этим конвертам боялась, хотя немка писала, что не держит зла. Но Анита ведь была актрисой, натурой творческой, и ей, видно, спустя многие годы хотелось узнать подробности гибели мужа. Или просто понять психологию женщины, сломавшей ей жизнь и к которой в свое время даже неплохо относилась. И ведь она хотела написать книгу о своем Вильгельме. Первое письмо пришло в 1976 году, последнее турист из Германии передал в 1992-м. Так и не получив ни одного ответа, Анита Кубе прожила до 95 лет, написала-таки книгу о муже и умерла в элитном пансионате для стариков. Елена Мазаник скончалась в одиночестве в 1996-м, ей было 82 года. А письма вдовы где-то растворились во времени и пространстве.

Анекдот из окопа

«Необразованная немецкая крестьянка замечает в доме местного учителя глобус и спрашивает, что это. Учитель рассказал. Тогда крестьянка просит показать СССР. Увидев, женщина поразилась: «О, какая огромная страна!» Затем учитель указал на США, Канаду, Китай.

- А где наша Великая Германия? – спрашивает крестьянка.

Рассмотрев небольшое пятнышко посередине Европы, женщина спросила: «А у фюрера есть глобус?»

Ляп в кино

Посмотрите, кто не видел, приключенческий военный сериал «Чужие крылья». Отважный ас капитан Рудаков улетел в разведку – выяснить, где немцы тайно готовятся к наступлению. В штабе у рации сидят офицеры и ждут от него сведений о дислокации противника. Стены штаба оклеены газетами. Теперь внимание: 22-я минута, что мы там видим? О! Большой привет из 70-х! Среди газетных колонок огромным шрифтом чернеет заголовок «Речь товарища Л.И. Брежнева». Надо сказать, эта киношная история от начала до конца без претензий на правду. Там не война, а сплошной лихой кураж. Дай этому Рудакову время, он бы не только весь летный состав люфтваффе уничтожил. Кажется, он, не вылезая из кабины самолета, и знамя победы воткнул бы в купол рейхстага.

Ваш В.Д.