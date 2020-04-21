Парень захотел узнать высоту деревьев и подошёл к этому творчески. Смеялись все
Как часто люди говорят друг другу, что им нужно мыслить более творчески? Этот способ мышления несёт в себе массу плюсов, а ещё иногда можно получить весьма забавные результаты.
Пользователь Reddit рассказал, что его старшему брату Шейну захотелось узнать высоту деревьев во дворе. Видимо, у мужчины не было подходящих измерительных приборов, поэтому он пошёл другим путём. Парень сфотографировался возле дерева, а потом с помощью фотомонтажа призвал на помощь ещё четыре своих копии.
Фото: reddit.com/user/Shwnwllms
Другие пользователи посмеялись, но отметили оригинальный подход Шейна. Хотя есть некоторая погрешность при таком способе измерения, приблизительную высоту деревьев мужчина всё-таки узнал. А один из комментаторов рассказал, что однажды использовал кошку для измерения окна, получилось 6,5 кошек.
Впрочем, не только брат автора публикации любит создавать своих клонов.
Другой мужчина создал себе двойника, чтобы не скучать дома – здесь подробности.