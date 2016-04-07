Жизнь в браке: 11 фактов, о которых не говорят до свадьбы
Итак, вы находитесь на седьмом небе от счастья, ведь вы устроили свадьбу вашей мечты с любовью всей вашей жизни и насладились волшебным медовым месяцем!
Но по прибытии домой выяснилось, что семейная жизнь совсем не такая радужная, как вам казалось ранее.
Здесь собраны 11 фактов, которые стоит узнать будущим невестам и женихам, перед тем как ответить «Да».
1. Брать или не брать свой диван?
Если вы до этого не жили вместе, то вам придется пойти на уступки и решить, какую мебель вы перевезете в свое семейное гнездышко. Только когда будете переносить ее, осторожнее на лестницах!
2. Вы женитесь не только на любви всей своей жизни, но также и на ее/его семье.
Некоторые люди забывают, что после заветного слова «Да» у вас появляется еще одна семья. А это значит, что отмечать праздники станет еще интереснее!
3. Когда детки будут?
Этот вопрос будет вас преследовать повсюду, пока вы, наконец, не забеременеете…или нет. Все в ваших руках!
4. Дети обходятся ОЧЕНЬ дорого
В Британии родители в среднем тратят около 50 тысяч долларов в первые 5 лет жизни своего чада. Так что если вам не терпится услышать топот маленьких ножек, самое время подумать о том, как эти ножки пробегутся по вашему сберегательному счету!
5. У нас должен быть общий счет?
Забудьте брачные клятвы. Общий счет – вот настоящий признак семейной преданности.
6. Горбатого могила исправит
Вы, может, и любите своего супруга/супругу, но когда вы начинаете жить вместе, безобидные привычки кажутся проблемой... Просто смиритесь с этим, вы уже женаты!
7. Никакого личного времени
Проводите немного времени по отдельности, чтобы по какой-то случайности не ткнуть в любовь всей своей жизни вилкой.
8. Готовьтесь к спорам из-за еды
Китайская? Тайская? Индийская? Вы неоднократно будете спорить из-за того, чем бы отужинать. Куда хуже, если вы к тому же оба нерешительны.
9. Чисто ли у вас дома?
Вы можете быть невероятным чистюлей, а вот ваш супруг или супруга… не очень. У вас есть три выхода: делать уборку самостоятельно, заставить возлюбленного внести свой вклад или же растратиться на уборщицу. Нам по душе третий вариант!
10. Вы узнаете себя лучше
Благодаря мужу или жене вы попробуете то, что, как вам казалось, вы никогда и не любили. Спустя несколько лет семейной жизни вы, несомненно, станете другим человеком.
11. Вы будете смеяться до конца жизни
Только что вы женились на своем лучшем друге, так что этот пункт вам не придется даже объяснять!
Перевод с Metro: Дарья Данжурова