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Жизнь в браке: 11 фактов, о которых не говорят до свадьбы

07 апреля 2016 12:40
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Итак, вы находитесь на седьмом небе от счастья, ведь вы устроили свадьбу вашей мечты с любовью всей вашей жизни и насладились волшебным медовым месяцем!

Но по прибытии домой выяснилось, что семейная жизнь совсем не такая радужная, как вам казалось ранее.

Здесь собраны 11 фактов, которые стоит узнать будущим невестам и женихам, перед тем как ответить «Да».

1. Брать или не брать свой диван?

Если вы до этого не жили вместе, то вам придется пойти на уступки и решить, какую мебель вы перевезете в свое семейное гнездышко. Только когда будете переносить ее, осторожнее на лестницах!

Жизнь в браке: 11 фактов, о которых не говорят до свадьбы-1

2. Вы женитесь не только на любви всей своей жизни, но также и на ее/его семье.

Некоторые люди забывают, что после заветного слова «Да» у вас появляется еще одна семья. А это значит, что отмечать праздники станет еще интереснее!

Жизнь в браке: 11 фактов, о которых не говорят до свадьбы-4

3. Когда детки будут?

Этот вопрос будет вас преследовать повсюду, пока вы, наконец, не  забеременеете…или нет. Все в ваших руках!

Жизнь в браке: 11 фактов, о которых не говорят до свадьбы-7

4. Дети обходятся ОЧЕНЬ дорого

В Британии родители в среднем тратят около 50 тысяч долларов в первые 5 лет жизни своего чада. Так что если вам не терпится услышать топот маленьких ножек, самое время подумать о том, как эти ножки пробегутся по вашему сберегательному счету!

Жизнь в браке: 11 фактов, о которых не говорят до свадьбы-10

5. У нас должен быть общий счет?

Забудьте брачные клятвы. Общий счет – вот настоящий признак семейной преданности.

Жизнь в браке: 11 фактов, о которых не говорят до свадьбы-13

6. Горбатого могила исправит

Вы, может, и любите своего супруга/супругу, но когда вы начинаете жить вместе, безобидные привычки кажутся проблемой... Просто смиритесь с этим, вы уже женаты!

Жизнь в браке: 11 фактов, о которых не говорят до свадьбы-16

7. Никакого личного времени

Проводите немного времени по отдельности, чтобы по какой-то случайности не ткнуть в любовь всей своей жизни вилкой.

Жизнь в браке: 11 фактов, о которых не говорят до свадьбы-19

8. Готовьтесь к спорам из-за еды

Китайская? Тайская? Индийская? Вы неоднократно будете спорить из-за того, чем бы отужинать. Куда хуже, если вы к тому же оба нерешительны.

Жизнь в браке: 11 фактов, о которых не говорят до свадьбы-22

9. Чисто ли у вас дома?

Вы можете быть невероятным чистюлей, а вот ваш супруг или супруга… не очень. У вас есть три выхода: делать уборку самостоятельно, заставить возлюбленного внести свой вклад или же растратиться на уборщицу. Нам по душе третий вариант!

Жизнь в браке: 11 фактов, о которых не говорят до свадьбы-25

10. Вы узнаете себя лучше

Благодаря мужу или жене вы попробуете то, что, как вам казалось, вы никогда и не любили. Спустя несколько лет семейной жизни вы, несомненно, станете другим человеком.

Жизнь в браке: 11 фактов, о которых не говорят до свадьбы-28

11. Вы будете смеяться до конца жизни

Только что вы женились на своем лучшем друге, так что этот пункт вам не придется даже объяснять!

Жизнь в браке: 11 фактов, о которых не говорят до свадьбы-31

Перевод с Metro: Дарья Данжурова

# Фотофакт # Брак и семья # калейдоскоп

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