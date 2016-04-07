Жизнь в браке: 11 фактов, о которых не говорят до свадьбы

Итак, вы находитесь на седьмом небе от счастья, ведь вы устроили свадьбу вашей мечты с любовью всей вашей жизни и насладились волшебным медовым месяцем!

Но по прибытии домой выяснилось, что семейная жизнь совсем не такая радужная, как вам казалось ранее.

Здесь собраны 11 фактов, которые стоит узнать будущим невестам и женихам, перед тем как ответить «Да».

1. Брать или не брать свой диван?

Если вы до этого не жили вместе, то вам придется пойти на уступки и решить, какую мебель вы перевезете в свое семейное гнездышко. Только когда будете переносить ее, осторожнее на лестницах!