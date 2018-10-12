«Просто до слёз пробирает». Новый клип Алёны Ланской посмотрели более 80 тысяч раз

Ролик называется «Куточак Беларусi». В нём рассказывается про уже состоявшегося мужчину, который вернулся в дом, где прошло его детство. Главный герой клипа листает альбом и предаётся воспоминаниям. Перед его глазами всплывают поездки на велосипеде, косьба, рыбалка. Он вспоминает учёбу в школе, помощь семье по хозяйству и детские развлечения.

Пользователи социальных сетей назвали клип очень красивым и трогательным. Они также отметили, что все мы родом из детства, когда «небо было синим-синим, когда мы бежали просто потому, что силы, веселье и друзья рядом, когда в объятиях бабули столько любви и заботы...».

«Ох, Алёна, спасибо вам и вашей команде, в этом клипе я увидела своё детство, которое провела в деревне у бабушки… все каникулы и выходные. Как будто вернулась на 16 лет назад. Поёте вы, конечно, великолепно. Очень качественно снят клип. Отдельное спасибо за исполнение на родном языке. Отправлю ссылку маме, пускай тоже посмотрит. Уж очень за душу берёт. Думаю, очень много людей увидят в этом клипе своё детство, как и я»,

«Очень-очень круто, просто до слёз пробирает! Спасибо. Работаю в школе и иногда делаю минутки, посвященные Родине. Сегодня показала клип детям, смотрели и слушали, как завороженные. Потом столько восторгов было, словами не описать!».